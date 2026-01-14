Así puedes obtener productos gratis en la CDMX con el Mercado de Trueque 2026
Cualquiera puede participar de esta iniciativa para fortalecer el reciclaje y llenar la despensa. Entérate todos los detalles con este artículo.
En la Ciudad de México, reciclar ya no es solo una buena acción para el planeta: también puede llenarte la despensa. El Mercado de Trueque 2026 , impulsado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), regresa este año con una propuesta sencilla y directa: llevas residuos limpios y separados, y a cambio te llevas hortalizas frescas, plantas, legumbres o incluso artículos hechos con plástico reciclado.
El programa funciona una vez al mes en distintos puntos de la ciudad, siempre de 8:00 a 13:00 horas. No se necesita inscripción previa ni pagar nada: basta con presentarse con los materiales adecuados y listos para ser pesados.
¿Qué debes llevar al Mercado del Trueque?
Para participar y poder cambiar tus latas y botellas , tus residuos deben estar limpios, secos, compactos y separados por tipo. Además, hay un límite: mínimo 1 kilo y máximo 5 kilos por persona.
✅ Sí se aceptan:
- Latas de aluminio y fierro
- Botellas de vidrio
- Plásticos PET y HDPE (como botellas de agua o envases de leche)
- Papel y cartón
- Envases de Tetra Pak
- Aceite de cocina usado
- Cápsulas de café
- Residuos electrónicos y eléctricos
❌ No se aceptan:
- Focos
- Ropa
- Tapitas
- Unicel
- Juguetes
- Cartón de huevo
- Residuos voluminosos
Una vez que entregas tus materiales, el personal los pesa y te entrega “puntos verdes”, que funcionan como moneda dentro del mercado. Con ellos puedes elegir entre una variedad de productos: jitomate, cebolla, lechuga, frijol, plantas aromáticas, jabones orgánicos e incluso macetas hechas con plástico reciclado —algunas incluso indican cuántos empaques se usaron para fabricarlas.
El calendario completo está siempre disponible en el sitio web de SEDEMA y sus redes sociales oficiales, donde también publican cualquier cambio de última hora. Más allá del intercambio, el Mercado de Trueque busca fortalecer la cultura del reciclaje y mostrar que cuidar el medio ambiente puede ir de la mano con el bienestar cotidiano.
