inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Cayó 'Moncho' en Querétaro, presunto operador de 'Los Lavadora', ligado a robos en las carreteras

Así puedes obtener productos gratis en la CDMX con el Mercado de Trueque 2026

Cualquiera puede participar de esta iniciativa para fortalecer el reciclaje y llenar la despensa. Entérate todos los detalles con este artículo.

Reciclaje en el Mercado del Trueque.
Reciclaje en el Mercado del Trueque.|Sedema
Notas,
Es Tendencia

Escrito por:  Sebastián Purgart

En la Ciudad de México, reciclar ya no es solo una buena acción para el planeta: también puede llenarte la despensa. El Mercado de Trueque 2026 , impulsado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), regresa este año con una propuesta sencilla y directa: llevas residuos limpios y separados, y a cambio te llevas hortalizas frescas, plantas, legumbres o incluso artículos hechos con plástico reciclado.

El programa funciona una vez al mes en distintos puntos de la ciudad, siempre de 8:00 a 13:00 horas. No se necesita inscripción previa ni pagar nada: basta con presentarse con los materiales adecuados y listos para ser pesados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué debes llevar al Mercado del Trueque?

Para participar y poder cambiar tus latas y botellas , tus residuos deben estar limpios, secos, compactos y separados por tipo. Además, hay un límite: mínimo 1 kilo y máximo 5 kilos por persona.

✅ Sí se aceptan:

  • Latas de aluminio y fierro
  • Botellas de vidrio
  • Plásticos PET y HDPE (como botellas de agua o envases de leche)
  • Papel y cartón
  • Envases de Tetra Pak
  • Aceite de cocina usado
  • Cápsulas de café
  • Residuos electrónicos y eléctricos

❌ No se aceptan:

  • Focos
  • Ropa
  • Tapitas
  • Unicel
  • Juguetes
  • Cartón de huevo
  • Residuos voluminosos

Una vez que entregas tus materiales, el personal los pesa y te entrega “puntos verdes”, que funcionan como moneda dentro del mercado. Con ellos puedes elegir entre una variedad de productos: jitomate, cebolla, lechuga, frijol, plantas aromáticas, jabones orgánicos e incluso macetas hechas con plástico reciclado —algunas incluso indican cuántos empaques se usaron para fabricarlas.

El calendario completo está siempre disponible en el sitio web de SEDEMA y sus redes sociales oficiales, donde también publican cualquier cambio de última hora. Más allá del intercambio, el Mercado de Trueque busca fortalecer la cultura del reciclaje y mostrar que cuidar el medio ambiente puede ir de la mano con el bienestar cotidiano.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
CDMX

LO MÁS VISTO