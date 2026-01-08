Cambia tus latas y botellas por verduras o plantitas en el Mercado del Trueque 2026
Si tienes la casa llena de botellas de vidrio, latas o cajas de cartón y no sabes qué hacer con ellas, cámbialas por productos en el Mercado del Trueque.
si no sabes qué hacer con ellas puedes intercambiarlas por diferentes productos en el Mercado de Trueque 2026 de la SEDEMA.
Mercado de Trueque 2026
El Mercado de Trueque tiene como principal objetivo ayudar a tu bolsillo y fomentar la economía circular y para que no te regresen tus cosas es importante que tomes en cuenta lo siguiente:
Puedes llevar latas de aluminio, fierro, botellas de vidrio limpias, PET , papel, cartón, Tetra Pak, aceite de cocina usado en botellas de plástico y residuos electrónicos o eléctricos. El límite de peso es de 1 hasta 5 kilos por persona.
No puedes llevar focos, cartón de huevo, taitas, unicel, ropa o juguetes. Además, es mejor que llegues temprano pues las lechugas hidropónicas o las plantas más bonitas se acaban en las primeras horas.
¿Cuándo y dónde es el Mercado de Trueque 2026?
El Mercado de Trueque es itinerante y por lo regular se realiza el segundo domingo de cada mes de las 08:00 a las 13:00 horas y estas son las fechas y sedes del 2026:
- 11 de enero en el Bosque de San Juan de Aragón
- 8 de febrero en Parque Tezocómoc
- 8 de marco en Bosque de Tlalpan
- 12 de abril en el Zoológico Los Coyotes
- 10 de mayo en el Parque Ecológico de Xochimilco
- 14 de junio en la Macroplaza en Iztapalapa
- 12 de julio en Bosque de Tlalpan
- 9 de agosto en la alcaldía Iztacalco
- 13 de septiembre en Metro Tlatelolco
- 11 de octubre en Parque Ecológico de Xochimilco
- 8 de noviembre en el Bosque de San Juan de Aragón
- 13 de diciembre en Parque Tezozómoc
