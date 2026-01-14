¿La verás? Marty Supreme se estrena en México y la película busca el primer Oscar de Timothée Chalamet

Ya comenzó la época de premios y para muchos, es la mejor época del año para ir al cine por la enorme calidad de películas que podemos encontrar. En esta oportunidad, Marty Supreme llega a las salas de México y es uno de los filmes más esperados, ya que podría darle a Timothée Chalamet su primer Oscar como mejor actor.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo se estrena Marty Supreme en México?

La película de Marty Supreme se estrena el jueves 15 de enero en México, aunque no estará en todos los cines, por lo que habrá que buscar en algunas salas específicas para encontrarla.

La película tiene una duración de 2 horas y 29 minutos. En Estados Unidos tuvo una clasificación R, es decir, que era exclusiva para jóvenes y adultos, por lo que se espera que en México sea clasificación C (mayores de 15 años).

¿De qué trata Marty Supreme?

El ping pong no suele ser un deporte llamativo para las masas, por lo que no conocemos historias sobre sus atletas; sin embargo, en Estados Unidos hubo una leyenda de ping pong que rompió con todos los moldes, se robaba los reflectores en todos lados y logró grandes hazañas, ni más ni menos que Marty Reisman.

Es por eso que en la película de Marty Supreme conocemos la historia de Marty Reisman, su obsesión por ser el número 1, con un camino lleno de altibajos en donde arriesgó todo para conseguir la grandeza en un deporte que, hasta antes de él, nadie tomaba en cuenta como algo serio.

Timothée Chalamet va por el Oscar con esta película

Los críticos de cine aseguran que Timothée no acepta papeles en malas películas y que con Marty Supreme ha dado el salto para buscar el Oscar a mejor actor, con una interpretación a la que se ha entregado más que cualquier otro papel que haya interpretado.

Hasta ahora, Timothée ha ganado los premios a mejor actor en los Golden Globs y en los Critics Choice Awards, por lo que se encamina a ser el favorito para ganar el Oscar este 2026 y marcar un logro histórico en el cine, al conseguir la prestigiosa estatuilla a sus tempranos 30 años.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.