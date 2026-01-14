El truco de Sam’s Club para ir al cine y a comer con 20% de descuento con tu membresía en 2026

El inicio de 2026 consolida a los clubes de precios no solo como centros de abastecimiento, sino como aliados estratégicos para el ahorro en el tiempo libre. Sam's Club , a través de sus niveles de afiliación Benefits y Plus, ofrece una infraestructura de descuentos externos que permiten a las familias mexicanas mitigar los gastos de recreación. Mediante el uso de la aplicación móvil y la generación de códigos QR, los socios acceden a rebajas que, en muchos casos, superan el 20% en establecimientos seleccionados de todo el país.

Cómo maximizar el ahorro en ocio con tu membresía de Sam's Club

El "truco" para aprovechar estas ventajas radica en la correcta gestión de la plataforma Sam's Benefits . A diferencia de la membresía clásica, las versiones con beneficios adicionales funcionan como una llave de acceso a convenios exclusivos con las principales cadenas de entretenimiento y alimentos. Para activar este ahorro, el usuario debe registrar su número de socio en la aplicación oficial, donde podrá consultar un mapa de establecimientos cercanos y descargar cupones digitales que se validan directamente en las cajas de los negocios afiliados.

Los descuentos para socios de Sam's Club para disfrutar de la pantalla grande

Para los amantes del séptimo arte, las promociones vigentes en 2026 representan una de las formas más eficientes de ahorrar. Al utilizar los folios digitales generados desde la aplicación, los socios obtienen beneficios directos en las cadenas más importantes de México:

Cinépolis: Acceso a boletos individuales con un 35% de descuento sobre el precio de taquilla.

Acceso a boletos individuales con un sobre el precio de taquilla. Combos Cinépolis: Opción de adquirir dos entradas tradicionales, palomitas grandes y dos refrescos por un costo preferencial de 230 pesos .

Opción de adquirir dos entradas tradicionales, palomitas grandes y dos refrescos por un costo preferencial de . Cinemex: Boletos para sala tradicional desde 54 pesos y accesos a Sala Platino por 106 pesos .

Boletos para sala tradicional desde y accesos a Sala Platino por . Cinedot: Descuento directo del 20% al presentar la credencial digital o física en las sucursales participantes.

De la comida rápida a cenas familiares: guía de restaurantes afiliados

La oferta gastronómica es extensa y abarca desde el café de la mañana hasta cenas de nivel internacional. La plataforma segmenta los beneficios para que el socio siempre encuentre una opción de ahorro según su presupuesto:

Cafeterías y Confiterías: Starbucks otorga un 10% de descuento en consumos mínimos de 150 pesos, mientras que 100% Natural ofrece promociones de 2x1 en platos fuertes al comprar una bebida.

otorga un en consumos mínimos de 150 pesos, mientras que ofrece promociones de al comprar una bebida. Cervecerías y Comida Casual: Establecimientos como Applebee’s aplican un 15% de descuento total. También figuran opciones como El Tizoncito y Romano's Macaroni Grill con precios preferenciales para socios.

Establecimientos como aplican un total. También figuran opciones como y con precios preferenciales para socios. Comida Rápida y Pizzerías: Papa John’s ofrece un 15% de descuento en pagos en efectivo. Además, cadenas como Burger King, Domino’s Pizza y Vips mantienen paquetes exclusivos mediante la presentación del cupón digital.

Es fundamental recordar que estos beneficios son válidos durante todo el año y representan un retorno de inversión directo sobre el costo de la anualidad de la membresía.

