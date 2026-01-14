Cinemex anuncia súper promoción de palomitas grandes en enero

El próximo 19 de enero es el Día de las Palomitas y para celebrarlo, en Cinemex habrá una promoción imperdible para que disfrutes con tu familia o amigos de tus palomitas favoritas y de paso veas una película.

Promoción de palomitas en Cinemex

Para los amantes de las palomitas, Cinemex anunció que el 19 de enero las clásicas grandes de 100 gramos aproximadamente estarán a 60 pesos.

Es muy importante que consideres que esta oferta no aplica con otro sabor ni con otras promociones y solo será válido en la fecha antes mencionada.

¡Amamos que ya casi es 19 de enero otra vez! 🤩 Prepárate para vivir el #DíaDeLasPalomitas 🍿 en Cinemex Tradicional, Market y Platino a solo $60 pesos.

Tipos de maíz palomero que existen en México

El maíz palomero es un alimento de origen mexicano y hay variedades como:

Palomero toluqueño que se produce en Edomex, CDMX y Morelos y es preservado por comunidades indígenas mazahuas y otomíes. Se utiliza para preparar tortillas, tamales y atole.



que se produce en Edomex, CDMX y Morelos y es preservado por comunidades indígenas mazahuas y otomíes. Se utiliza para preparar tortillas, tamales y atole. Chapalote es un maíz de color café que se cultiva en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora y se usa para preparar pinole, harina fina de palomitas



es un maíz de color café que se cultiva en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora y se usa para preparar pinole, harina fina de Arrocillo se cultiva en Puebla y Tlaxcala y tiene granos delgados y finos.



se cultiva en Puebla y Tlaxcala y tiene granos delgados y finos. Maíz Nal-Tel originario de la Península de Yucatán y es uno de los más antiguos.



originario de la Península de Yucatán y es uno de los más antiguos. Reventador que se siembra en Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa y hay en tonalidades blanco, amarillo, rosa, rojo y hasta negro y fue utilizado para hacer palomitas en el Occidente de México.



que se siembra en Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa y hay en tonalidades blanco, amarillo, rosa, rojo y hasta negro y fue utilizado para hacer palomitas en el Occidente de México. Palomero de Chihuahua conservado por el pueblo rarámuri en la Sierra Tarahumara y que revienta en una olla de barro con arena y con esto se obtienen las palomitas.

Las palomitas de maíz también tienen su día, te decimos cuál es

