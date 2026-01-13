WhatsApp prepara una función parental para cuidar a menores sin invadir su privacidad

WhatsApp desarrolla una nueva función llamada "WhatsApp parental", orientada a que padres y tutores puedan acompañar el uso de la aplicación por parte de niños y adolescentes mediante cuentas secundarias vinculadas. La herramienta se encuentra en fase beta en Android y iOS, además de que forma parte de los esfuerzos de Meta por reforzar la seguridad digital juvenil.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La propuesta busca reducir riesgos como contacto con desconocidos, exposición excesiva o configuraciones inseguras, sin permitir el acceso al contenido de los chats, manteniendo así la privacidad y el cifrado de extremo a extremo.

Para activar el control parental en WhatsApp, vincula una cuenta secundaria del menor a la cuenta principal de un padre o tutor mediante una conexión especial en la app (posiblemente con un código o enlace). La interfaz es intuitiva, activa restricciones predeterminadas como limitar mensajes y llamadas solo a contactos guardados, y personaliza ajustes de privacidad desde tu perfil principal. Recuerda que se requiere al menos 13 años para crear cuentas (o más según el país), con consentimiento adulto si es necesario. Esta función está en beta (versión 2.26.1.30 para Android) y llegará pronto a todos.|WABetaInfo

¿Para qué sirve el control parental en WhatsApp?

De acuerdo con WABetaInfo, la función permite limitar quién puede escribir o llamar a un menor, controlar quién puede agregarlo a grupos y ajustar parámetros de privacidad clave.

Esto reduce la exposición a interacciones no deseadas y fomenta hábitos digitales responsables, alineándose con una tendencia global de acompañamiento digital en familias.

¿Cómo activar el control parental?

La activación se realiza desde una cuenta principal del adulto, que vincula una cuenta secundaria mediante un código interno dentro de la app.

Tras la vinculación, se aplican restricciones iniciales que pueden personalizarse según la edad y nivel de autonomía del menor.

Uso correcto y mejores prácticas

Los especialistas recomiendan usar esta herramienta como apoyo educativo, no como vigilancia constante.

El diálogo con los hijos sobre los límites establecidos fortalece la confianza y mejora la alfabetización digital familiar.

Límites en el acceso a mensajes y privacidad

WhatsApp parental no permite leer mensajes ni escuchar llamadas, ya que el cifrado sigue activo.

Solo se notifican cambios en configuraciones o alertas generales, evitando convertir la función en un sistema de espionaje.

Más novedades relacionadas con WhatsApp

WhatsApp también prueba temporizadores de mensajes más cortos, nombres de usuario sin mostrar el número telefónico y nuevas funciones para grupos.

Estas mejoras refuerzan la seguridad, la personalización y la protección de datos dentro de la plataforma.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.