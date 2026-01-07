WhatsApp lanza nuevas funciones para chats grupales

WhatsApp anunció la incorporación de nuevas funciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios en los chats grupales, con herramientas que apuntan a una mayor organización con etiquetas para miembros y transformación de texto en stickers. Estas novedades están disponibles para distintos dispositivos.

Las actualizaciones buscan facilitar la identificación de los participantes, destacar información relevante y reducir los olvidos en actividades coordinadas desde la aplicación. De este modo, WhatsApp refuerza su enfoque en los grupos, que hoy son utilizados tanto para fines personales como educativos, laborales y recreativos.

Etiquetas de miembro y nuevas formas de identificación

Una de las funciones destacadas es la incorporación de etiquetas de miembro personalizables. Cada usuario puede asignarse una etiqueta específica que será visible para todos los integrantes del grupo. Estas etiquetas se configuran de manera independiente en cada chat grupal, lo que permite adaptar la identificación según el contexto.

Por ejemplo, una misma persona puede figurar como “el papá de Ana” en un grupo escolar y como “arquero” en el chat del equipo de fútbol. Esta opción facilita el reconocimiento de roles, especialmente en grupos numerosos, y aporta mayor claridad a las conversaciones sin necesidad de explicaciones adicionales.

Stickers de texto y recordatorios de eventos

Otra novedad es la posibilidad de convertir cualquier palabra o frase en un sticker de texto. Esta función está integrada directamente en la herramienta de búsqueda de stickers y permite resaltar mensajes clave o sumar un componente creativo a las conversaciones.

Los stickers creados pueden guardarse en los paquetes personales del usuario sin necesidad de enviarlos previamente a un chat, lo que mejora la organización y la reutilización de estos recursos visuales.

Además, WhatsApp incorporó recordatorios de eventos dentro de los chats grupales. Al crear un evento, los administradores o participantes pueden establecer recordatorios personalizados para los invitados. Según la plataforma, esta función está pensada para facilitar la asistencia a reuniones, celebraciones o encuentros virtuales organizados desde la aplicación, reduciendo la posibilidad de olvidos.

También continúan disponibles las pantallas compartidas y los chats de audio grupales, útiles para presentaciones, demostraciones o conversaciones en tiempo real.