¿Yeison Jiménez predijo su muerte? Así relató un escalofriante sueño sobre un accidente aéreo

La noticia de la muerte de Yeison Jiménez vistió de luto al mundo del espectáculo y conmocionó a sus fans; sin embargo, un hecho que causó escalofríos es la entrevista en la que el famoso reveló que entre sueños le habían revelado el trágico accidente aéreo que finalmente le costó la vida. Te contamos los detalles.

Murió el cantante Yeison Jiménez en Colombia

Así relató Yeison Jiménez un sueño repetitivo sobre un accidente aéreo

El famoso cantante colombiano Yeison Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido el sábado 10 de enero, en el sector de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, Colombia. En el accidente fallecieron las seis personas que viajaban en la avioneta: Yeison Jiménez, el piloto, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, asistente del artista; Jéfferson Osorio, su representante, así como Weisman Mora.

Tras dar a conocer la terrible noticia, en redes sociales revivieron una entrevista con medios colombianos de finales de diciembre de 2025, en la que el cantante de música regional confesó que había soñado tres veces con un accidente aéreo en el que fallecía.

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta y cuando él llegaba me decía: ‘Uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné a su antojo’”, dijo Yeison Jiménez.

Sin embargo, el famoso contó que en su tercer sueño, él pudo percatarse que el accidente aéreo había ocurrido y que todos los tripulantes de la aeronave, incluido él, habían fallecido trágicamente.

“En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias y ya era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté", dijo entonces.

Un video revela que el piloto ignoró la supuesta señal de alerta

Tras la muerte del cantante de 34 años surgieron videos en redes sociales en los que se sugiere que el piloto ignoró una supuesta señal de alerta antes de despegar la avioneta; esto, porque el hombre se encontraba distraído viendo su celular.

En un video compartido por Weisman Mora, integrante del equipo del artista, se puede ver al capitán Hernando Torres mirando su celular, cuyo contenido se desconoce. Mientras tanto, en el tablero del avión aparece una aparente alerta con el mensaje "Bad PRB", abreviatura de Bad Probe (sonda defectuosa), que podría hacer referencia a una posible falla en una sonda o sensor.

De acuerdo con un experto en aeronáutica, este mensaje no anuncia que la avioneta estuviera en estado crítico, sino que “limitaría al piloto, pues tendría menos información o información errónea disponible”.

Asimismo, el experto mencionó que existen algunas apps que los pilotos usan para ayudarse en la navegación, lo que podría explicar que el piloto de Yeison Jiménez estuviera usando el celular. Además, al no llevar caja negra, será necesario esperar a que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para conocer las causas por las que se estrelló la avioneta.

“No se elevaron, siguieron derecho y explotó. Fue una muerte horrible”, señaló el experto en aviación.

Al cantante Yeison Jiménez le sobrevive su esposa, Sonia Restrepo y sus tres hijos Camila, a quien adoptó como suya; Thaliana y Santiago.

