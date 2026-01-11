Liverpool remata celular de alta gama Galaxy S23 Plus desbloqueado; cuenta con cámara triple y 8 GB de RAM

La Gran Barata Liverpool estaría a solo unos días de terminar, por lo que no puedes perder tiempo para conseguir el celular Samsung Galaxy S23 Plus a un precio imperdible. Inicia el año nuevo con uno de los mejores celulares de alta gama disponibles en el mercado.

Liverpool tiene para ti uno de los celulares Samsung de alta gama más populares a un precio de remate por tiempo limitado. Te contamos los detalles de esta oferta.

Características del celular Samsung Galaxy S23 Plus

Los amantes de la tecnología valorarán un celular Samsung Galaxy S23, pues se trata de un smartphone que desborda elegancia y combina potencia de última generación, cámaras de nivel profesional con una batería que te acompaña todo el día. Sus principales características son:

Pantalla AMOLED de 6.6” con 120 Hz

Procesador8 Gen 2 optimizado

Cámara de 50 MP + zoom 30x

Batería de larga duración (4,700 mAh)

Video en 8K + tecnología Nightography

Conectividad total y funciones pro como Samsung DeX

Además, este celular Samsung de alta gama de oferta en Liverpool cuenta con carga inalámbrica. ENLACE de compra.

Precio del Samsung S23 Plus en Liverpool

El precio normal del Samsung S23 Plus es de $20,999 pesos; sin embargo, durante la Gran Barata de Liverpool, podrás conseguirlo por solo $10,899 pesos y la tienda departamento ofrece hasta 6 meses sin intereses de $1,816 pesos con tarjetas Liverpool. Clientes que realicen el pago con otras tarjetas bancarias participantes obtendrán 3 meses sin intereses.

OJO: Se trata de un celular Samsung reacondicionado y solo está disponible en un elegante color crema.

¿Cuándo termina la Gran Barata Liverpool 2026?

La gran temporada de descuentos de Liverpool inició el 25 de diciembre de 2025 y se extiende hasta principios de febrero, ofreciendo una amplia gama de ofertas en diversos departamentos, tanto en tiendas físicas como en línea a través del sitio web de Liverpool o la aplicación móvil Liverpool Pocket .

Este 2026, la Gran Barata Liverpool termina el próximo lunes 2 de febrero.

