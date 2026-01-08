VIDEO: Policía de Naucalpan trata de extorsionar a conductor pero es descubierto por reportera

Un policía corrupto quedó al descubierto por las cámaras de Fuerza Informativa Azteca (FIA) al tratar de extorsionar a un conductor que circulaba por Naucalpan, Estado de México (Edomex) y al ver que lo estaban evidenciando decidió huir, sin embargo, la reportera lo persiguió.

Todo comenzó cuando el conductor de una camioneta discutió con un policía de tránsito sobre Periférico Norte. Este hecho fue captado por la reportera Karina Colmenera que se encontraba en el lugar de los hechos, por lo que decidió acercarse a ellos y preguntar qué es lo que estaba pasando.

Policía extorsionaba a conductor

El conductor explicó ante las cámaras que aunque su vehículo tenía placas del extranjero contaba con los permisos correspondientes para circular en México, pero el oficial no quería dejarlo ir, a pesar de que le estaba mostrando los documentos.

"Él me está diciendo que me va a dar una infracción, posiblemente que me va a quitar la camioneta, pero yo no me puedo prestar a esto porque yo tuve información antes de viajar para acá, traigo mi permiso, licencia y mi seguro para manejar la camioneta en México, pero me está diciendo que me va a dar una infracción porque supuestamente mi auto no circula hoy", dijo el denunciante.

Policía huye al verse acorralado

Después de que el conductor demostrara que tenía todo en regla, el policía decidió huir sin mediar palabra y correr para abordar su vehículo. Aunque fue perseguido por la reportera, este hizo caso omiso y siguió su camino. Sus compañeros oficiales que aparentemente también habían detenido a otros automovilistas se fueron del lugar para no ser evidenciados.

¿De cuánto era el soborno que pedía el policía?

Para dejar ir al conductor, el supuesto policía le había pedido un soborno de 5 mil 200 pesos, pero su extorsión no pudo continuar gracias a las cámaras de TV Azteca.

