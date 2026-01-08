¡Al estilo Catemaco! Mujer se hace limpia con huevo en supermercado en Ecatepec| VIDEO

Una mujer se volvió viral luego de ser captada haciendo una limpia con un huevo que tomó de un estante de un supermercado en Ecatepec. Y es que, muchas cosas inusuales pueden suceder en una tienda de autoservicio, pero un ritual con huevo logró captar la atención de los clientes.

El momento quedó inmortalizado en las redes sociales, donde rápidamente causó polémica entre los internautas, sobre todo, por quienes consideraron que se trataba de un acto poco higiénico.

Captan a mujer haciéndose una limpia con un huevo en un supermercado

Al puro estilo de Catemaco, una mujer ingresó a una Tienda 3B, ubicada en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex) y tomó un huevo para hacerse una limpia. En el video se puede ver cómo la mujer toma un huevo de uno de los estantes y comienza a frotarlo por todo su cuerpo.

Quizás, el momento que más llamó la atención de los internautas es que la mujer comienza con el ritual frotando el huevo entre sus piernas. Después, pasa el huevo por su cara y cabeza. Una vez terminada la limpia, la clienta de Tiendas 3B regresó el huevo al estante, donde posiblemente lo comprarán otros clientes.

Así reaccionan las redes sociales al video viral de la limpia con huevo

Como era de esperarse, la mujer abandonó la tienda sin comprar la caja de huevos, donde colocó el huevo con el que se había hecho la limpia.

Este hecho causó indignación y molestia entre los internautas, pues consideraron que la manera en la que la mujer había usado el huevo podría significar un riesgo sanitario, para la persona que termine adquiriendo el huevo que se usó en el ritual de limpia.

¿Qué es una limpia con huevo?

Una limpia con huevo es una práctica tradicional de origen popular y espiritual, muy común en México y otras regiones de América Latina. Se utiliza como un ritual de limpieza energética, con la creencia de que el huevo puede absorber energías negativas, malas vibras, envidias o el “mal de ojo” que una persona pudiera traer consigo.

Durante la limpia, se pasa un huevo crudo por el cuerpo de la persona mientras se hacen oraciones o intenciones, y luego se rompe en un vaso con agua para “leer” las formas que aparecen. Estas figuras se interpretan simbólicamente para identificar bloqueos emocionales o energéticos, aunque la práctica forma parte de creencias culturales y no tiene base científica.

