¡La colaboración más picante! Sephora y salsa Tabasco lanzan alianza inesperada; días para comprar los labiales

En un giro inesperado que fusiona el mundo de la belleza con el sabor mexicano, Sephora y la icónica Salsa Tabasco han lanzado una colección de labiales.

La alianza, que rompe con los esquemas tradicionales de las colaboraciones dentro de la industria cosmética, trae un glamour audaz inspirado en el picor de la salsa más famosa del mundo. En adn Noticias te contamos todos los detalles.

Sephora x Tabasco

La colección incluye varios tonos vibrantes de labiales con envases que replican el diseño clásico de las botellas de Tabasco: rojo intenso, etiquetas retro y toques de fuego que evocan el chile. Cada producto incorpora una fórmula infundida con ácido hialurónico y extractos de chile que genera una sensación de calor suave y duradera en los labios, ideal para quienes buscan un efecto plump natural sin agujas. Los tonos son los siguientes:



Jalapeño: un verde transparente perfecto si te apetece un toque sutil con una sensación ligera.

Sriracha: marrón cálido translúcido, sofisticado y delicioso para looks más suaves.

TABASCO Red: el rojo clásico con brillo intenso y personalidad ardiente.

Extreme Heat: transparente con reflejos ciruela, para quienes no tienen miedo de jugar con un efecto más radical.

Cada gloss viene presentado en un estuche de silicona coleccionable, inspirado en las emblemáticas etiquetas de TABASCO®, acompañado de un llavero y un charm de guindilla.

¿Cuándo comprar los labiales de Sephora x Tabasco?

La colección fue lanzada oficialmente el 6 de enero de 2026 en el sitio web de Sephora , con su llegada a tiendas físicas programada para mediados de enero, generando expectativas entre consumidores y amantes de la belleza.

Están diseñados para ofrecer un acabado glossy intenso, hidratación prolongada y una sensación de labios más llenos y definidos.

¿Qué es el efecto plump?

El efecto plump natural busca dar volumen y jugosidad a los labios de forma sutil usando ingredientes como mentol, canela o chile, que estimulan la circulación para un ligero hormigueo e hinchazón temporal, o mediante técnicas de maquillaje como delineado estratégico, además de hidratación con ácido hialurónico para un look más voluminoso e hidratado sin necesidad de rellenos invasivos.

