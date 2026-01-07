Tommy Lee Jones compartió un sentido mensaje sobre de la muerte de su hija Victoria

Tommy Lee Jones y su familia reaparecieron en medios para compartir con su público un sentido mensaje tras la trágica muerte de la hija del actor, Victoria Jones.

El inicio de año se tornó trágico para la familia de Tommy Lee Jones, luego de que se dio a conocer el lamentable deceso de su hija, quien fue hallada sin vida en una habitación del hotel Fairmont, en San Francisco, California. Te contamos los detalles.

¿Qué pasó con la hija de Tommy Lee Jones?

Durante la madrugada del 1 de enero de 2026, millones de personas en el mundo celebraban la llegada del Año Nuevo; sin embargo, la familia de Tommy Lee Jones vivía uno de los momentos más difíciles de su vida al enterarse del fallecimiento de Victoria Jones, hija del actor.

La mujer de 34 años apareció muerta en una habitación de un hotel en San Francisco. Los servicios de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 2:52 a.m. e intentaron reanimar a la hija de Tommy Lee Jones, pero sin éxito.

Según la información compartida por el medio Daily Mail, los primeros reportes policiales aseguraban que al momento del arribo de los paramédicos, Victoria tenía las uñas y los dedos azules.

También se informó que hubo una llamada al 911, donde se reportó la emergencia como "código 3", que responde a sobredosis y cambio de color de piel, lo que sugiere que la hija de Tommy Lee Jones se había quedado sin oxígeno por mucho tiempo.

¿Qué dijo Tommy Lee Jones de su hija?

Tras varios días de silencio, Tommy Lee Jones y su familia reaparecieron para compartir un emotivo comunicado, a través de la revista People.

"Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones", aseguran en líneas breves. Y continúan con una importante petición: "Por favor, respeten nuestra privacidad durante estos momentos difíciles. Gracias”, se lee en el comunicado.

