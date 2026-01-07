CES 2026 revela las 14 joyas tecnológicas más curiosas; desde el dulce musical hasta un robot tiktoker

El CES 2026, celebrado del 6 al 9 de enero en Las Vegas, volvió a consolidarse como el mayor escaparate global de innovación tecnológica. Empresas de todo el mundo presentaron avances que combinan inteligencia artificial, robótica, realidad extendida y nuevos procesadores diseñados para una era hiperconectada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Más que mostrar prototipos espectaculares, el evento confirmó una tendencia clara, la tecnología dejó de ser solo herramienta y pasó a integrarse en la vida cotidiana, desde el entretenimiento hasta el trabajo, la salud y el hogar.

Las 14 joyas tecnológicas del CES 2026

El evento reunió catorce dispositivos que destacaron por su originalidad, utilidad o impacto potencial. Entre ellos figuraron:



Lollipop Star (LAVA): Paleta que transmite música por conducción ósea al morderla; cada sabor incluye una canción exclusiva

Lego Smart Play: Bloque inteligente que conecta figuras físicas con etiquetas digitales sin apps ni hubs

Muñeca con IA de Lovense: Robot humanoide que reconoce lenguaje, recuerda conversaciones y simula emociones

Roborock Rover: Aspiradora con patas articuladas capaz de subir escaleras y superar obstáculos domésticos

Agibot X2: Humanoide que aprende movimientos desde TikTok e interactúa de forma natural con personas

Spino S1 Pro: Robot limpiapiscinas que limpia fondo y bordes y sale del agua para recargarse solo

Asus ROG XREAL R1: Gafas que proyectan una pantalla virtual de 171 pulgadas con 240 Hz y baja latencia

TMD Neo: Audífonos que se pliegan y se convierten en bocina portátil inalámbrica.

Project Motoko (Razer): Audífonos con cámaras e IA que reconocen lo que miras y aceptan comandos de voz

HP EliteBoard G1a: Teclado que funciona como computadora completa con procesador Ryzen AI

Samsung Galaxy Book 6: Laptop de alto rendimiento con chips Intel Panther Lake y gráficos RTX 50

Dell Ultrasharp 6K y QD-OLED: Monitores de alta fidelidad para creadores y profesionales exigentes

Nvidia Vera Rubin: Superchip para centros de datos enfocado en alto rendimiento con menor consumo

Intel Core Ultra 3 y AMD Ryzen AI 300/400: Nuevos procesadores optimizados para IA, robótica y eficiencia energética

¿Por qué el CES sigue marcando la agenda tecnológica?

El CES funciona como un termómetro del rumbo de la industria. Lo que aparece como prototipo suele convertirse en producto comercial en uno o dos años, marcando estándares para fabricantes y consumidores.

Analistas destacan que el CES 2026 evidenció el dominio de la inteligencia artificial como columna vertebral del ecosistema tecnológico, acelerando automatización, personalización y eficiencia.

Del laboratorio al mercado

No todos los dispositivos llegarán de inmediato a tiendas, pero muchos entrarán en fase comercial durante 2026 y 2027. Esto abre nuevas oportunidades de negocio y redefine sectores como el gaming, el trabajo remoto y el entretenimiento doméstico.

Las empresas apuestan por productos híbridos, portátiles y conectados, adaptados a un usuario que exige movilidad, potencia y experiencias más inmersivas.

Impacto social y económico

La integración de IA en objetos cotidianos plantea debates sobre privacidad, dependencia tecnológica y empleo, pero también promete mejoras en productividad, accesibilidad y calidad de vida.

Mujer se casa con un personaje creado por IA

Expertos coinciden en que el CES 2026 no mostró un futuro lejano, sino un presente que comienza a desplegarse, donde la tecnología se vuelve invisible, pero omnipresente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.