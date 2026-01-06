Justo en la infancia; Pluto TV abre nuevo canal exclusivo de Dragon Ball Z con sus primeros 117 capítulos

Este 2026 no pudo haber empezado de mejor forma, pues recientemente se dio a conocer que la plataforma de Pluto TV contará con un canal exclusivo de Dragon Ball , en el cual se transmitirán las primeras tres temporadas en donde los Guerreros Z se enfrentan a villanos como Freezer.

De acuerdo con la información que ha ido surgiendo a través de medios internacionales, será a partir del próximo 1 de septiembre que se comenzarán a emitir los capítulos de esta importante saga, la cual es considerada como una de las que más fandom tiene en México y a nivel internacional.

¿Qué capítulos de Dragon Ball Z estarán en Pluto TV?

Plataformas y expertos en el mundo geek, señalan que Pluto TV contará con tres importantes temporadas de Dragon Ball Z, las cuales son las de la saga de los Saiyajins, la de Freezer y la de Garlic Jr.

En la primera de estas se da la introducción de icónicos personajes como Vegeta, Raditz y Nappa, los cuales se tienen que enfrentar ante guerreros como Goku, Piccolo, Gohan, Krilin y demás. Por su parte, la saga de Freezer considerada como la más aclamada por los fanáticos de este anime, cuenta el inicio de la leyenda del “Súper Saiyajin”.

Precio de Pluto TV en México

La noticia de que Dragon Ball Z llegaría a Pluto TV sorprendió a más de una persona, esto gracias a que esta plataforma de streaming es completamente gratuita, por lo cual únicamente se deberá descargar en los dispositivos inteligentes para iniciar con las reproducciones.

Más animes y series en Pluto TV

Más allá de las sagas de Dragon Ball Z con las que contará Pluto TV a lo largo de este 2026, vale la pena destacar que hoy en día se pueden ver los siguientes programas en la plataforma:

Naruto

One Piece

Death Note

Yu-Gi-Oh

Pokémon

