Irreconocible; tráiler de ‘La muerte de Robin Hood’ sorprende por apariencia de Hugh Jackman

El 2026 tiene menos de un mes de haber iniciado y sigue sorprendiendo a propios y extraños, pues ahora este martes 6 de enero se reveló el primer tráiler de la película ‘La muerte de Robin Hood’ con Hugh Jackman como protagonista, lo cual levantó sorpresas por el estado físico del actor.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que la casa productora A24 publicó el tráiler de la película, la cual se estrenará este mismo 2026 en las salas de cine de prácticamente todo el mundo y contará con la participación de actores como Bill Skarsgård, famoso por su papel de It.

The legend was a lie. THE DEATH OF ROBIN HOOD starring Hugh Jackman, Jodie Comer, and Bill Skarsgård. Coming soon. pic.twitter.com/PR4iW6mQLM — A24 (@A24) January 6, 2026

¿De qué tratará la película ‘La muerte de Robin Hood’ con Hugh Jackman?

De acuerdo con la sinópsis de ‘La muerte de Robin Hood’, la película que tendrá como actor principal a Hugh Jackman , se encargará de mostrar la vida del “ladrón del pueblo” después de una intensa batalla que casi le arrebata la vida a consecuencia de las heridas.

Será en ese momento que en manos de “una mujer misteriosa”, se le ofrecerá una oportunidad de salvación que cambiará el curso de su vida para siempre y lo cual, podría representar un importante peligro.

¿Cuándo se estrena ‘La Muerte de Robin Hood’?

Si bien es cierto que la casa productora A24 señaló que la película estará saliendo al aire en este mismo 2026, no se dio a conocer la fecha exacta en la que se podrá ver a través de plataformas de streaming o en cines.

Pese a ello, se espera que la película pueda ser vista por las y los cinéfilos “muy pronto”, esto gracias a que la etapa de postproducción del filme está en las etapas finales.

Elenco completo de ‘La muerte de Robin Hood’

Más allá de la participación de Hugh Jackman como Robin Hood y la de Bill Skarsgård con un papel importante en la trama de la película, se señaló que en el elenco también estarán personalidades de talla internacional como Jodie Comer.

