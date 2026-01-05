VIDEO: Hombre transportaba pirotecnia y sufre explosión inesperada en Jilotepec, Edomex

Un hombre resultó gravemente herido luego de que la pirotecnia que transportaba explotara mientras se desplazaba en Jilotepec , Estado de México. El incidente ocurrió el pasado miércoles, alrededor de las 5:00 p.m., cuando la víctima circulaba por la carretera que conecta con el municipio de Ixtlahuaca.

Video de la explosión en Jilotepec, Edomex

Según las primeras versiones, el hombre llevaba consigo una carga de artículos pirotécnicos, aunque no se han especificado los motivos por los cuales transportaba este tipo de material. Testigos informaron que, en el momento de la explosión, el vehículo en el que se trasladaba sufrió graves daños, y el hombre fue lanzado a varios metros del lugar del estallido.

El video de la explosión comenzó a circular rápidamente en redes sociales, mostrando el momento exacto en que se produce la detonación. La escena, que fue grabada por una cámara de seguridad, revela el impacto de la explosión, causando gran alarma entre los habitantes de la zona.

Tras el estallido, elementos de Protección Civil y policías locales llegaron al lugar para asegurar la zona y brindar atención médica al herido. La víctima fue trasladada a un hospital cercano con lesiones graves, aunque se desconoce su estado de salud actual.

Por su parte, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del incidente y verificar si el transporte de pirotecnia fue realizado de manera legal.

