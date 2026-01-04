inklusion.png Sitio accesible
Mascarillas para mantener un cabello sano en invierno y tips para proteger tu cabello del frío

Descubre qué mascarillas para cabello funcionan mejor en invierno y qué recomiendan los expertos para evitar resequedad, frizz y puntas abiertas.

mascarillas para cabello
El invierno puede ser duro para tu melena, pero con hábitos simples y productos accesibles, puedes mantenerla sana y brillante.|Getty Images
Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

Durante el invierno de 2026, especialistas en dermatología y cuidado capilar alertan sobre el aumento de problemas como resequedad, frizz y quiebre del cabello debido a las bajas temperaturas y al aire seco generado por calefacciones. El fenómeno afecta tanto a personas con cabello rizado como lacio en México y otros países con clima frío. El uso de mascarillas junto con una rutina adecuada, se posiciona como una de las formas más eficaces y accesibles para prevenir daños, según portales especializados como Glamour, DermaExpress y All Things Hair.

¿Cómo afecta el frío al cabello?

El frío reduce la producción natural de sebo del cuero cabelludo y limita la llegada de nutrientes por la contracción de los vasos sanguíneos. Esto vuelve el cabello más frágil y propenso a romperse.

Expertos citados por imdermatologico.com y glamour.es señalan que los cambios bruscos de temperatura entre exteriores fríos e interiores calefaccionados agravan la pérdida de humedad.

Mascarillas para pelo rizado recomendadas

Las personas con rizos requieren hidratación intensa sin apelmazar. Opciones accesibles en México:

Según sofiablack.com y otros especialistas en YouTube, estas fórmulas ayudan a definir el rizo y prevenir la resequedad invernal.

Mascarillas para pelo lacio más efectivas

El cabello lacio requiere sellar humedad sin grasa. Recomendadas:

Estas mascarillas restauran suavidad y brillo, según glamour.mx y mujerhoy.com.

Consejos de expertos para evitar puntas abiertas

Dermatólogos recomiendan:

  • Usar toallas de microfibra
  • Evitar herramientas calientes
  • Cortar puntas cada 6-8 semanas
  • Beber suficiente agua y evitar peinados tensos

Estas medidas previenen el quiebre y mantienen la fibra capilar fuerte.

Otros tips clave para el invierno

  • Usar gorros de seda o satén
  • Evitar lavados diarios con agua caliente
  • Masajear el cuero cabelludo con aceite de coco si hay caspa

La constancia marca la diferencia, coinciden especialistas.

