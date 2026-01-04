Mascarillas para mantener un cabello sano en invierno y tips para proteger tu cabello del frío

Durante el invierno de 2026, especialistas en dermatología y cuidado capilar alertan sobre el aumento de problemas como resequedad, frizz y quiebre del cabello debido a las bajas temperaturas y al aire seco generado por calefacciones. El fenómeno afecta tanto a personas con cabello rizado como lacio en México y otros países con clima frío. El uso de mascarillas junto con una rutina adecuada, se posiciona como una de las formas más eficaces y accesibles para prevenir daños, según portales especializados como Glamour, DermaExpress y All Things Hair.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo afecta el frío al cabello?

El frío reduce la producción natural de sebo del cuero cabelludo y limita la llegada de nutrientes por la contracción de los vasos sanguíneos. Esto vuelve el cabello más frágil y propenso a romperse.

Expertos citados por imdermatologico.com y glamour.es señalan que los cambios bruscos de temperatura entre exteriores fríos e interiores calefaccionados agravan la pérdida de humedad.

Mascarillas para pelo rizado recomendadas

Las personas con rizos requieren hidratación intensa sin apelmazar. Opciones accesibles en México:



Según sofiablack.com y otros especialistas en YouTube, estas fórmulas ayudan a definir el rizo y prevenir la resequedad invernal.

Mascarillas para pelo lacio más efectivas

El cabello lacio requiere sellar humedad sin grasa. Recomendadas:



Estas mascarillas restauran suavidad y brillo, según glamour.mx y mujerhoy.com.

Consejos de expertos para evitar puntas abiertas

Dermatólogos recomiendan:



Usar toallas de microfibra

Evitar herramientas calientes

Cortar puntas cada 6-8 semanas

Beber suficiente agua y evitar peinados tensos

Estas medidas previenen el quiebre y mantienen la fibra capilar fuerte.

Otros tips clave para el invierno

Usar gorros de seda o satén

Evitar lavados diarios con agua caliente

Masajear el cuero cabelludo con aceite de coco si hay caspa

La constancia marca la diferencia, coinciden especialistas.

Delincuente primero pide que le corten el cabello y luego asalta la estética

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.