Mascarillas para mantener un cabello sano en invierno y tips para proteger tu cabello del frío
Descubre qué mascarillas para cabello funcionan mejor en invierno y qué recomiendan los expertos para evitar resequedad, frizz y puntas abiertas.
Durante el invierno de 2026, especialistas en dermatología y cuidado capilar alertan sobre el aumento de problemas como resequedad, frizz y quiebre del cabello debido a las bajas temperaturas y al aire seco generado por calefacciones. El fenómeno afecta tanto a personas con cabello rizado como lacio en México y otros países con clima frío. El uso de mascarillas junto con una rutina adecuada, se posiciona como una de las formas más eficaces y accesibles para prevenir daños, según portales especializados como Glamour, DermaExpress y All Things Hair.
¿Cómo afecta el frío al cabello?
El frío reduce la producción natural de sebo del cuero cabelludo y limita la llegada de nutrientes por la contracción de los vasos sanguíneos. Esto vuelve el cabello más frágil y propenso a romperse.
Expertos citados por imdermatologico.com y glamour.es señalan que los cambios bruscos de temperatura entre exteriores fríos e interiores calefaccionados agravan la pérdida de humedad.
Mascarillas para pelo rizado recomendadas
Las personas con rizos requieren hidratación intensa sin apelmazar. Opciones accesibles en México:
- Skala Ceramidas – Hidratación profunda
- African Pride Moisture Miracle – Con miel de manuka
- Shea Moisture Coconut & Honey – Anti-frizz
Según sofiablack.com y otros especialistas en YouTube, estas fórmulas ayudan a definir el rizo y prevenir la resequedad invernal.
Mascarillas para pelo lacio más efectivas
El cabello lacio requiere sellar humedad sin grasa. Recomendadas:
Estas mascarillas restauran suavidad y brillo, según glamour.mx y mujerhoy.com.
Consejos de expertos para evitar puntas abiertas
Dermatólogos recomiendan:
- Usar toallas de microfibra
- Evitar herramientas calientes
- Cortar puntas cada 6-8 semanas
- Beber suficiente agua y evitar peinados tensos
Estas medidas previenen el quiebre y mantienen la fibra capilar fuerte.
Otros tips clave para el invierno
- Usar gorros de seda o satén
- Evitar lavados diarios con agua caliente
- Masajear el cuero cabelludo con aceite de coco si hay caspa
La constancia marca la diferencia, coinciden especialistas.
