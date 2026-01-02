Violinista demanda a Will Smith por acoso sexual; actor se defenderá legalmente

El actor y músico Will Smith enfrenta una demanda civil por presunto acoso sexual, despido injustificado y represalias, interpuesta por el violinista Brian King Joseph. El músico trabajó con él en la gira "Based on a True Story" durante el 2025.

La demanda fue presentada el 30 de diciembre de 2025 ante la Corte Superior de California, en Los Ángeles, e incluye como acusados a Smith y a la empresa de gestión Treyball Studios Management, de acuerdo con la información difundida en medios estadounidenses.

¿Qué dice la denuncia contra Will Smith?

Según la denuncia, Joseph señala que su relación laboral con Smith se deterioró tras un incidente ocurrido en marzo de 2025, durante una parada de la gira en Las Vegas. Ese día, al regresar a su habitación de hotel, encontró que alguien había ingresado sin su permiso y dejado varios objetos como: toallitas húmedas, un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona y una nota con mensaje sugerente

El violinista no sabía si interpretar esto como una amenaza o una insinuación sexual, sin embargo, inmediatamente habría notificado al personal de seguridad del hotel, a las autoridades y a su equipo de trabajo con Will Smith. Sin embargo, como respuesta, habría sido humillado por el resto del equipo en la gira y después habría sido despedido.

La demanda argumenta que, como consecuencia de su despido y de las circunstancias vividas, el violinista sufrió trastorno de estrés postraumático (TEPT), pérdidas económicas y daño reputacional, por lo que solicita que un jurado determine una indemnización por daños y perjuicios.

Will Smith se defenderá legalmente

Frente a estas acusaciones, la defensa de Will Smith ha emitido un comunicado a través de su abogado Allen B. Grodsky, negando categóricamente los señalamientos y adelantando que Smith se defenderá legalmente. En declaraciones a la revista People, Grodsky calificó las acusaciones de “falsas, infundadas e imprudentes” y aseguró que utilizarán “todos los medios legales disponibles” para esclarecer la verdad y proteger la reputación de su cliente.

