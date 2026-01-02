inklusion.png Sitio accesible
Video: 3 personas salen volando de un juego mecánico en Puebla

Luego del incidente, las autoridades determinaron clausurar de manera inmediata ese juego mecánico, aunque la feria siguió en funcionamiento

Juego mecánico en Puebla
Juego mecánico en Puebla|Getty
Escrito por:  Marco Antonio Campuzano

Subirse a un juego mecánico en una feria debería ser una actividad de diversión, pero cada año se registran accidentes que han provocado que miles de personas les tengan miedo. Ahora, en una feria de Lomas de Castillotla, en Puebla, tres personas salieron volando y el momento quedó registrado en video.

Video de tres personas accidentadas en un juego mecánico en Puebla

La grabación se hizo viral en poco tiempo, ya que muestra la falla estructural que sufre el juego y que provoca que dos adultos y una menor de edad caigan violentamente al suelo. Por si fuera poco, en otros videos de redes también se puede ver a las personas tiradas, mientras testigos piden no moverlas para evitar lesiones hasta que llegaran los servicios de emergencia .

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla informó que el juego fue clausurado inmediatamente y que el área fue delimitada. Lo más importante, señalaron que los tres afectados recibieron atención médica y fueron trasladados por parte de la Cruz Roja Mexicana.

Ninguno de los que cayeron perdió la vida, pero no han compartido detalles sobre las lesiones que sufrieron, aunque fueron reportados "de gravedad" al momento de haber sido trasladados.

La empresa responsable del juego es investigada

El equipo de Protección Civil informó que la empresa encargada del juego es "Atracciones Cocuecha", quien asumió la responsabilidad del seguimiento médico de los afectados. Respecto al motivo del accidente, investigan un mal mantenimiento del juego y posibles omisiones en los protocolos de seguridad.

