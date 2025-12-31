inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

AICM reanuda aterrizajes por neblina en CDMX; despegues continúan este 31 de diciembre

Colores, prendas y accesorios que debes usar en Año Nuevo para atraer salud y abundancia en 2026

Expertos en astrología y rituales señalan que conjuntos de ropa, prendas en colores específicos y accesorios suelen atraer salud y abundancia en Año Nuevo.

Rituales de Año Nuevo en Mexico
Mejores rituales para atraer abundancia, salud y amor en Año Nuevo |Getty Images
Notas,
Es Tendencia

Escrito por:  Yael Toribio

La elección del outfit para las celebraciones de Año Nuevo es uno de los rituales más importantes en el mundo de la astrología, esto gracias a que los colores y accesorios “actúan como frecuencias” que atraen energías positivas o negativas para el inicio de un nuevo ciclo.

Es por ello que en temporadas decembrinas y en especial para las celebraciones de fin de año, se recomienda no utilizar colores oscuros como el negro o gris, lo cual podría atraer energías negativas en las personas creyentes de la astrología.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué tipo de prendas se recomienda usar en Año Nuevo?

Desde hace varios años comenzó a surgir la tendencia de utilizar de cierto color la ropa interior para atraer abundancia o amor dependiendo el caso, sin embargo, los rituales que son virales para el Año Nuevo 2026 se expandieron a prendas generales como pantalones, vestidos, playeras y demás.

Es por ello que en este fin de año se recomienda usar ropa de la siguiente manera:

  • Conjuntos que resalten el color azul, dorado, plateado y morado para atraer el equilibrio, innovación, éxito laboral y espiritualidad
  • Atuendos (playeras, camisas, vestidos) color verde esmeralda para atraer la salud
  • Outfits con colores brillantes como el naranja y rosa para atraer el entusiasmo, creatividad y amor propio

Accesorios y artículos para atraer abundancia y salud en Año Nuevo

Por otro lado, como parte de los rituales para Año Nuevo también se recomienda utilizar accesorios como joyas y amuletos, los cuales ayudan como “faros” energéticos en este inicio de un nuevo ciclo.

Entre los accesorios que se recomiendan utilizar están los siguientes:

  • Joyería Feng Shui (jade para la salud, citrino para la prosperidad, amatista para el equilibrio)
  • Símbolos y collares (como el de la flor de la vida, mano de Fátima, elefante con la tropa hacia arriba)
  • Velas intencionadas
  • Frutas bendecidas

¿Qué nos depara el 2026?

Vale la pena mencionar que de acuerdo con la astrología, el 2026 estará lleno de reajustes profundos, cambios estructurales y redefiniciones personales, esto gracias al panorama astrológico entrante.

Cena de Año Nuevo más cara en CDMX; kilo de uvas alcanza hasta 160 pesos en mercados

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Navidad Virales

LO MÁS VISTO