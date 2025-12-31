Colores, prendas y accesorios que debes usar en Año Nuevo para atraer salud y abundancia en 2026

La elección del outfit para las celebraciones de Año Nuevo es uno de los rituales más importantes en el mundo de la astrología, esto gracias a que los colores y accesorios “actúan como frecuencias” que atraen energías positivas o negativas para el inicio de un nuevo ciclo.

Es por ello que en temporadas decembrinas y en especial para las celebraciones de fin de año, se recomienda no utilizar colores oscuros como el negro o gris, lo cual podría atraer energías negativas en las personas creyentes de la astrología.

¿Qué tipo de prendas se recomienda usar en Año Nuevo?

Desde hace varios años comenzó a surgir la tendencia de utilizar de cierto color la ropa interior para atraer abundancia o amor dependiendo el caso, sin embargo, los rituales que son virales para el Año Nuevo 2026 se expandieron a prendas generales como pantalones, vestidos, playeras y demás.

Es por ello que en este fin de año se recomienda usar ropa de la siguiente manera:

Conjuntos que resalten el color azul, dorado, plateado y morado para atraer el equilibrio, innovación, éxito laboral y espiritualidad

Atuendos (playeras, camisas, vestidos) color verde esmeralda para atraer la salud

Outfits con colores brillantes como el naranja y rosa para atraer el entusiasmo, creatividad y amor propio

Accesorios y artículos para atraer abundancia y salud en Año Nuevo

Por otro lado, como parte de los rituales para Año Nuevo también se recomienda utilizar accesorios como joyas y amuletos, los cuales ayudan como “faros” energéticos en este inicio de un nuevo ciclo.

Entre los accesorios que se recomiendan utilizar están los siguientes:

Joyería Feng Shui (jade para la salud, citrino para la prosperidad, amatista para el equilibrio)

Símbolos y collares (como el de la flor de la vida, mano de Fátima, elefante con la tropa hacia arriba)

Velas intencionadas

Frutas bendecidas

¿Qué nos depara el 2026?

Vale la pena mencionar que de acuerdo con la astrología, el 2026 estará lleno de reajustes profundos, cambios estructurales y redefiniciones personales, esto gracias al panorama astrológico entrante.

