Colores, prendas y accesorios que debes usar en Año Nuevo para atraer salud y abundancia en 2026
Expertos en astrología y rituales señalan que conjuntos de ropa, prendas en colores específicos y accesorios suelen atraer salud y abundancia en Año Nuevo.
La elección del outfit para las celebraciones de Año Nuevo es uno de los rituales más importantes en el mundo de la astrología, esto gracias a que los colores y accesorios “actúan como frecuencias” que atraen energías positivas o negativas para el inicio de un nuevo ciclo.
Es por ello que en temporadas decembrinas y en especial para las celebraciones de fin de año, se recomienda no utilizar colores oscuros como el negro o gris, lo cual podría atraer energías negativas en las personas creyentes de la astrología.
¿Qué tipo de prendas se recomienda usar en Año Nuevo?
Desde hace varios años comenzó a surgir la tendencia de utilizar de cierto color la ropa interior para atraer abundancia o amor dependiendo el caso, sin embargo, los rituales que son virales para el Año Nuevo 2026 se expandieron a prendas generales como pantalones, vestidos, playeras y demás.
Es por ello que en este fin de año se recomienda usar ropa de la siguiente manera:
- Conjuntos que resalten el color azul, dorado, plateado y morado para atraer el equilibrio, innovación, éxito laboral y espiritualidad
- Atuendos (playeras, camisas, vestidos) color verde esmeralda para atraer la salud
- Outfits con colores brillantes como el naranja y rosa para atraer el entusiasmo, creatividad y amor propio
Accesorios y artículos para atraer abundancia y salud en Año Nuevo
Por otro lado, como parte de los rituales para Año Nuevo también se recomienda utilizar accesorios como joyas y amuletos, los cuales ayudan como “faros” energéticos en este inicio de un nuevo ciclo.
Entre los accesorios que se recomiendan utilizar están los siguientes:
- Joyería Feng Shui (jade para la salud, citrino para la prosperidad, amatista para el equilibrio)
- Símbolos y collares (como el de la flor de la vida, mano de Fátima, elefante con la tropa hacia arriba)
- Velas intencionadas
- Frutas bendecidas
¿Qué nos depara el 2026?
Vale la pena mencionar que de acuerdo con la astrología, el 2026 estará lleno de reajustes profundos, cambios estructurales y redefiniciones personales, esto gracias al panorama astrológico entrante.
