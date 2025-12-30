VIDEO: Mapaches curiosos interrumpen la calma de un hospital del ISSSTE en Acapulco

La presencia de mapaches en el ISSSTE se volvió tendencia luego de que tres ejemplares fueran captados dentro del área de quirófanos del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Acapulco, Guerrero, el pasado sábado 27 de diciembre de 2025. El hecho quedó registrado en un video de 24 segundos que se viralizó en redes sociales por mostrar a los animales caminando sobre equipo médico.

Autoridades del hospital informaron que no hubo daños ni riesgos para pacientes o personal. Los animales fueron retirados por una empresa especializada y el área se cerró para limpieza y desinfección, mientras se reforzaron accesos para evitar nuevas visitas no programadas.

⚠️🦝 Fauna silvestre en zona médica

¿Qué ocurrió exactamente dentro del quirófano?

El video muestra a los mapaches explorando el quirófano con total calma, subiendo a una máquina y recorriendo el espacio como si fuera su territorio habitual.

La escena llamó la atención porque evidencia lo vulnerable que puede ser un espacio médico frente a factores externos, incluso en hospitales de alta especialidad.

¿Por qué lograron entrar al hospital?

El ISSSTE explicó que una feria instalada en un predio cercano alteró temporalmente el hábitat de la fauna local, lo que empujó a los mapaches a buscar refugio.

Especialistas señalan que la urbanización cerca de áreas naturales incrementa este tipo de encuentros entre humanos y animales silvestres.

¿Hubo riesgos sanitarios o daños?

El instituto confirmó que no se afectó ningún procedimiento ni equipo, y que el quirófano recibió una limpieza profunda antes de volver a operar.

Esto evitó riesgos sanitarios y permitió que el hospital continuara con sus actividades sin interrupciones mayores.

¿Qué deja este incidente como lección?

El caso subraya la importancia de sellar accesos en hospitales ubicados cerca de zonas con fauna silvestre.

También recuerda que la convivencia urbana con animales requiere planeación para evitar que terminen, literalmente, pidiendo consulta.

