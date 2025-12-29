VIDEO: Propuesta de matrimonio termina en golpes; novia es agredida tras rechazo

Un video viral en redes sociales muestra cómo una mujer noquea a su novio después de que él reaccionara con violencia tras rechazar su propuesta de matrimonio. El clip, difundido desde el 25 de diciembre de 2025 en X, dura 19 segundos y proviene de una cámara de seguridad en una cafetería al aire libre.

Aunque no existe información oficial sobre el lugar ni la identidad de los involucrados, la grabación generó millones de reproducciones en México y otros países, impulsando debates sobre consentimiento, agresión y defensa propia.

Nunca creas que las mujeres somos débiles ni que no sabemos defendernos.

Esta joven no aceptó una propuesta de matrimonio y el chico respondió con una galleta; ella le devolvió un trompón que lo dejó noqueado.

¿Qué ocurre exactamente en el video?

Las imágenes muestran al hombre arrodillado con un anillo. La mujer se sorprende, se levanta y se niega. Ante esto, él la abofetea y golpea en el rostro.

Ella responde con un puñetazo que lo derriba y le hace perder el conocimiento por segundos. Luego toma sus cosas y se retira.

¿Por qué se volvió viral?

El contraste entre un momento romántico y una escena de violencia extrema impactó a millones de usuarios en pocas horas.

Además, el mensaje original del video reforzó la narrativa de empoderamiento y autodefensa, lo que amplificó su difusión.

Debate sobre violencia y consentimiento

Especialistas recuerdan que rechazar una propuesta es un derecho. Cualquier respuesta agresiva revela un patrón de control peligroso.

El caso sirve como recordatorio de que la violencia de género no siempre inicia de forma evidente y puede aparecer en momentos inesperados.

La defensa propia en la conversación pública

Muchos usuarios defienden que ella noquea a su novio como un acto legítimo para proteger su integridad física.

Abogados consultados en medios señalan que la autodefensa suele ser legal cuando existe una agresión previa clara.

Impacto social y reflexión colectiva

El video abrió una conversación sobre relaciones sanas, límites personales y señales de alerta tempranas.

También impulsó la difusión de líneas de ayuda para víctimas y el llamado a no normalizar ningún tipo de violencia.

