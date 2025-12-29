Murió Juan Pedro Franco, el mexicano que tuvo el récord de ser la persona más obesa del mundo

En el 2017, Juan Pedro Franco se convirtió en el hombre más pesado del mundo, ganando el récord Guinness por sus 595 kilogramos. Después de esto trabajó muy duro para lograr una transformación física, desafortunadamente, el mexicano falleció este 29 de diciembre del 2026, a sus 41 años.

La misma familia de Juan Pedro fue la que confirmó su fallecimiento, asegurando que su legado seguirá existiendo, como un referente de una lucha contra la obesidad mórbida, como una persona que fue un ejemplo de determinación para enfrentar una situación así y salir adelante.

¿De qué murió Juan Pedro Franco?

El ganador del récord Guinness tenía una infección renal que evolucionó en los últimos años hasta escalar complicaciones graves. Aunque Pedro fue hospitalizado por esta infección, la enfermedad fue la causante de su fallecimiento.

El legado de Juan Pedro Franco

Su caso comenzó a ser reconocido en 2016; el de una persona que toda su vida luchó contra la obesidad y que llevó a su cuerpo a extremos, como estar más de ocho años postrado en cama por no poder moverse.

En el 2017 ganó el récord Guinness, pero esto le valió para dar un paso adelante y comenzar con la difícil tarea de perder peso. Primero, el Dr. José Antonio Castañeda, cirujano bariátrico, lo ayudó junto con un equipo especializado, comenzando un tratamiento integral que incluyó cirugía y control de enfermedades.

Poco a poco, Juan Pedro se apegó a un régimen de salud más estricto y disciplinado, por lo que fue perdiendo varios kilos con el paso de los años, siempre acompañado de profesionales. Incluso se contagió de Covid-19 en el 2020 y logró salir adelante, reportando sus avances a través de redes sociales y siendo un referente para miles.

"Juan Pedro Franco":

