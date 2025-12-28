No caigas en noticias falsas y bromas hoy 28 de diciembre, Día de los Inocentes

Este domingo 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes , día en que las bromas, las travesuras e inclusive las noticias falsas se apoderan de la sociedad, sin embargo, esta tradición tiene un oscuro pasado y se remonta a tiempos muy antiguos.

Es común que la gente trate de engañarnos esparciendo rumores como que Belinda regresó con Christian Nodal, el papa apoya la candidaturas, entre otros, por lo que debes estar muy atento para no caer ante las personas que se quieren burlar de ti.

¿Cuál es el origen del Día de los Inocentes?

El Día de los Santos Inocentes tiene sus raíces en un apartado del Nuevo Testamento, Evangelio de San Mateo, en donde se narra cómo el rey Herodes I busca matar al Niño Dios, después de que se entera de su nacimiento por los Magos de Oriente, quienes fueron a pedir información sobre el lugar en que nacería.

Temeroso de perder su trono, el rey Herodes ordenó la masacre de niños menores de dos años en Belén. Para que Jesucristo no fuera asesinado un ángel se le apareció en José en sueños y le dijo que llevara a María y al hijo de Dios a Egipto, donde estuvieron por los próximos cuatro años.

¿Por qué se llama Día de los Inocentes?

Con el paso del tiempo, este episodio de la Biblia se mezcló con tradiciones, entre ellas la "Fiesta de Locos" o "Fiesta de los Inocentes", cuando se cantaban canciones obscenas y se hacía una burla a la iglesia. A partir de la impresión por parte los españoles este día se le conoció como al "Día de los Santos Inocentes".

