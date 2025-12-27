“Podría ser mi última Navidad”, Yolanda Andrade enfrenta duros momentos tras su diagnóstico de ELA

Yolanda Andrade , la querida conductora de MoJoe, reapareció en redes sociales con un par de videos con los que aprovechó para confesarle a su público conocedor cómo se encuentra de salud.

Con la frase: “Quizás esa sea mi última Navidad”, la famosa puso en alerta a su público que la ha seguido fielmente por más de tres décadas. La famosa confesó que padece ELA, una enfermedad incurable, que le ha hecho vivir uno de los años más pesados de su vida. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

En medio de rumores acerca de un posible secuestro, Yolanda Andrade decidió reaparecer en redes sociales para aclararle a su público que se encuentra feliz pasando la Navidad junto a su familia. En el video se le ve junto a su hermana Marilé y su cuñado.

No obstante, la famosa aprovechó este reencuentro con su público para agradecer el amor que le han brindado y explicar que, debido a la enfermedad que padece, esta podrá ser su última Navidad.

“Quizás esta sea mi última Navidad, así es que no se les olvide nunca jamás, que los amo”, dijo la conductora en redes.

Asimismo, la famosa aprovechó para compartir un poco más acerca de su lucha contra la enfermedad neurodegenerativa e incurable que le aqueja y que le diagnosticaron hace apenas un año y que le está provocando dificultades para hablar, entre otros muchos síntomas.

“Han sido días difíciles muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos.

“Mis venitas no podían más”, Yolanda Andrade confiesa que ha sido un año muy pesado

El viernes 26 de diciembre, Yolanda Andrade compartió un segundo video desde la comodidad de su cama. Esta vez, la famosa mostró mucha más dificultad para hablar, pero trató de dar detalles de cómo ha vivido días muy complicados desde que le diagnosticaron ELA.

“Por pocos meses de estás bien, a veces mal muy mal. No puedes moverte, abrír los ojos, caminar, hablar”, contó en el video.

Asimismo, la famosa explicó lo que había pasado con ella, luego de que se ausentara de MoJoe el programa de Unicable que conduce junto a Montserrat Olivier. Yolanda dijo que recientemente fue hospitalizada nuevamente debido a que necesitaron colocarle un catéter para administrarle los medicamentos.

“Hace poco estuve en el hospital, me tuvieron que sacar porque me pusieron este catéter nuevo porque mis venitas ya no podían más. Y ahora que ahora me pone en el suero y la medicina”, contó.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Estas neuronas son las responsables de controlar los músculos voluntarios; al morir, el cerebro pierde la capacidad de iniciar y controlar el movimiento muscular, lo que conduce a una parálisis gradual.

Pero, ¿cuál es su esperanza de vida? De acuerdo con estudios especializados, la mayoría de los pacientes viven entre 3 y 5 años tras el diagnóstico. No obstante, aproximadamente del 25% al 30% de los pacientes sobreviven 5 años o más.

Cerca del 10% de las personas afectadas viven más de 10 años. En casos excepcionales, como el del físico Stephen Hawking, los pacientes pueden vivir décadas, aunque esto representa solo al 5% de la población afectada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.