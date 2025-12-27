Estatua de Rocky en Filadelfia tendrá cambios en su ubicación por decisión de Sylvester Stallone

La ubicación de la estatua de Rocky tuvo cambios después de la indignación pública que provocó la decisión de moverla de lugar, dijo Sarah Kuta para la revista Smithsonian. El actor Sylvester Stallone aseguró que permanecerá en Filadelfia.

La estatua iba a ser entregada al mismísimo actor y se colocaría un molde diferente en las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, pero se descartó después de la "contundente y sincera respuesta del público", señaló Creative Philadelphia.

¿Cuál es el significado de la estatua de Rocky?

La estatua de Rocky representa un símbolo de la perseverancia, la humildad, el valor y el amor. No solo los amantes del boxeo se sienten inspirados por ella, sino también aquellos que anhelan volverse los mejores en lo que hacen, a pesar de los desafíos.

¿Cuándo fue colocada la estatua de Rocky?

La estatua se colocó por primera vez en la escalinata del museo durante el rodaje de Rocky III, en 1983. La figura de bronce fue hecha por A. Thomas Schomberg y desde entonces se ha reubicado varias veces, para después volver de manera permanente en las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, donde miles de turistas se tomas fotografías todos los días.

Sylvester Stallone decide dejar la estatua

La respuesta de cariño hacia la estatua tanto de habitantes como de turistas fue escuchada por Sylvester Stallone , quien tomó la decisión de dejarla en su sitio actual, con posibilidad de ser movida, para que disfruten de ella.

