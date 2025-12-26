Tylor Chase, actor de ‘El manual de Ned’, destroza hotel y huye; Daniel Curtis Lee ‘Cookie’ lo llevó por Navidad

El Manual de Ned fue una de las series más populares de Nickelodeon en los dosmiles y, por supuesto, cuenta con miles de fans en todo el mundo. Por lo que si te mencionamos a Daniel Curtis Lee ‘Cookie’ o a Tylor Chase, seguramente recordarás a dos de las estrellas más queridas de la serie, ¿cierto?

Lamentablemente, el futuro no fue tan brillante para Tylor Chase, quien daba vida a Martin Qwerly, quien se ha vuelto viral en las últimas semanas, luego de que fue descubierto viviendo en situación de calle. Razón por la cual, Daniel Curtis Lee intentó ayudarlo llevándolo a pasar la Navidad en una habitación de hotel. No obstante, la historia no tuvo un final feliz. Te contamos los detalles.

Así fue el reencuentro de Daniel Curtis Lee ‘Cookie’ y Tylor Chase de ‘El Manual de Ned’

A través de sus redes sociales, Daniel Curtis Lee ‘Cookie’ compartió el emotivo reencuentro con su coestrella en la serie El manuel de Ned, Tylor Chase , quien vive en situación de calle, debido a que se niega a recibir ayuda por sus enfermedades mentales. En el video se puede ver el momento en el que Daniel Curtis lleva a Tylor a comer una pizza, donde incluso, lo comunicó con su amigo y estelar de la serie de Nickelodeon, Devon Werkheiser, quien interpretaba a Ned Bigby.

Después, se puede ver que Daniel Curtis le ofrece a Tylor hospedaje temporal en una habitación de hotel, donde lo deja para que descanse durante la noche de Navidad. Tras darse un fuerte abrazo, Daniel Curtis Lee le dedió unas palabras de apoyo a su amigo.

“Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo”, le dijo Curtis a Chase.

No obstante, a la mañana siguiente, Daniel Curtis Lee ‘Cookie’ se llevó una sorpresa muy desagradable.

Daniel Curtis Lee ‘Cookie’ confirma que Tylor Chase hizo destrozos en hotel y escapó

Por medio de un video de TikTok, Daniel Curtis Lee ‘Cookie’ confirmó que, a la mañana siguiente, recibió una llamada por parte del hotel donde había dejado hospedado a Tylor Chase. Comentó que los encargados estaban enfadados pues Tylor había causado serios destrozos y después se había dado a la fuga.

“La puerta estaba abierta. ¿Por qué está el microondas en la bañera? El frigorífico está tirado en el suelo. Estoy devastado”, comentó.

A pesar de esta situación, Daniel Curtis Lee aseguró que permanecerá atento a la situación, con la esperanza de que Chase acepte ingresar a un programa de rehabilitación integral para enfermedades mentales.

