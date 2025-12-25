Remate especial del Huawei Nova 13i: celular enfocado en la fotografía con cámara de 108MP y 256GB de almacenamiento

¿Buscas el regalo erfecto para las fiestas decembrinas? Liverpool anunció un remate especial del celular Huawei Nova 13i, un equipo de gama media que destaca por su pantalla amplia y un precio más accesible para los consumidores.

Precio del celular Huawei Nova 13I LCD

El dispositivo, que cuenta con pantalla LCD/TFT de 6.7 pulgadas y modalidad MVNO, pasó de un precio regular de 5,999 pesos a 5,399.10 pesos, lo que representa un ahorro directo para quienes buscan renovar su teléfono móvil.

Además del descuento, la tienda departamental ofrece la posibilidad de adquirir el equipo hasta en 13 meses sin intereses, con pagos aproximados de 415.32 pesos mensuales, una buena opción para quienes prefieren diferir su compra sin generar cargos adicionales.

El Huawei Nova 13i se encuentra disponible en colores azul y blanco, manteniendo un diseño moderno y sobrio, ideal para usuarios que buscan un balance entre funcionalidad, tamaño de pantalla y precio.

Características del Huawei Nova 13I

El Huawei Nova 13i es un smartphone de gama media enfocado en la fotografía y la autonomía, destacando por su cámara principal de 108 MP, pantalla grande de 6.7 pulgadas, procesador Snapdragon 680, 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento, y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 40W, todo bajo el sistema operativo EMUI 14.2 (sin servicios de Google preinstalados, pero con AppGallery) y con lector de huellas lateral para un buen equilibrio entre precio y características.

Características principales:



Pantalla: 6.7 pulgadas (resolución Full HD+), con esquinas redondeadas y buena visibilidad bajo luz brillante, según una reseña.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 680.

Memoria: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, con opción a memoria virtual.

Sistema Operativo: EMUI 14.2, con acceso a la tienda de aplicaciones AppGallery, no con Android con servicios de Google de fábrica, aunque se pueden instalar manualmente.

Cámaras: Trasera: Principal de 108 MP (f/1.9) y una de profundidad de 2 MP (f/2.4).

Frontal: 8 MP (f/2.0) para selfies.

Batería: 5,000 mAh (valor típico) con soporte para carga rápida HUAWEI SuperCharge de 40W.

Diseño: Pantalla con perforación central para la cámara frontal y un módulo de cámara circular en la parte trasera.

Seguridad: Sensor de huellas dactilares en el botón lateral de encendido.

Conectividad: Incluye 4G LTE, Wi-Fi de doble banda (2.4 y 5 GHz), NFC, Bluetooth y puerto USB-C.

