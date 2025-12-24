Expertos dan tips para evitar la resaca navideña sin tener que dejar de beber alcohol
Es posible evitar la “cruda” navideña sin renunciar al alcohol, expertos comparten algunas recomendaciones para evitar sentirte mal en Navidad tras la cena.
Durante la cena navideña es muy común acompañar los alimentos con bebidas alcohólicas y si quieres evitar la resaca, aquí te compartimos algunos trucos caseros para no te sientas mal y disfrutes a gusto de la Navidad.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Trucos para que no te de cruda en Navidad
Se recomienda que para evitar la resaca se consuman alimentos ricos en fibra y proteínas que ayudan a retardar la absorción del alcohol , también puedes preparar una infusión de jengibre con limón o mandarina, es un antiinflamatorio y ayuda a reducir las náuseas y vómitos. Además, se recomienda tomar al menos dos vasos grandes con agua para compensar la pérdida de líquidos. En términos generales, lo mejor es:
- Beber con moderación
- Tomar agua entre las bebidas alcohólicas
- Beber despacio
- No consumir muchas bebidas diferentes
- Comer antes y mientras bebes
Elección de bebidas con menos congéneres
Algunos especialistas sugieren tomar licores transparentes como el vodka, ginebra o tequila blanco que contienen menos congéneres , compuestos que se asocian con las restas más intensas. Los congéneres son los compuestos químicos que se forman durante la fermentación y destilación de bebidas, el whisky, vino tinto y ron son los que más los contienen.
Esta época es de excesos debido a que los protagonistas son las comidas ricas en grasa y el alcohol, todos estos ocasionan estragos en nuestro cuerpo, como empachos, dolores de estómago, resacas y unos kilos de más, por eso es importante que te midas en tu consumo para que disfrutes y no te sientas mal al siguiente día.
Cena navideña cuesta hasta 17% más este 2025, los precios están muy altos
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.