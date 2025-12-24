Expertos dan tips para evitar la resaca navideña sin tener que dejar de beber alcohol

Durante la cena navideña es muy común acompañar los alimentos con bebidas alcohólicas y si quieres evitar la resaca, aquí te compartimos algunos trucos caseros para no te sientas mal y disfrutes a gusto de la Navidad.

Trucos para que no te de cruda en Navidad

Se recomienda que para evitar la resaca se consuman alimentos ricos en fibra y proteínas que ayudan a retardar la absorción del alcohol , también puedes preparar una infusión de jengibre con limón o mandarina, es un antiinflamatorio y ayuda a reducir las náuseas y vómitos. Además, se recomienda tomar al menos dos vasos grandes con agua para compensar la pérdida de líquidos. En términos generales, lo mejor es:

Beber con moderación

Tomar agua entre las bebidas alcohólicas

Beber despacio

No consumir muchas bebidas diferentes

Comer antes y mientras bebes

Elección de bebidas con menos congéneres

Algunos especialistas sugieren tomar licores transparentes como el vodka, ginebra o tequila blanco que contienen menos congéneres , compuestos que se asocian con las restas más intensas. Los congéneres son los compuestos químicos que se forman durante la fermentación y destilación de bebidas, el whisky, vino tinto y ron son los que más los contienen.

Esta época es de excesos debido a que los protagonistas son las comidas ricas en grasa y el alcohol, todos estos ocasionan estragos en nuestro cuerpo, como empachos, dolores de estómago, resacas y unos kilos de más, por eso es importante que te midas en tu consumo para que disfrutes y no te sientas mal al siguiente día.

