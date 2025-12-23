Burrita Burrona “Momo” se despide de los escenarios para comenzar una nueva historia

La Burrita Burrona le dijo adiós a una etapa de comedia en México para comenzar una nueva historia en su vida, no sin antes agradecer al público todo el apoyo brindado como creador de contenido en los últimos cuatro años.

Héctor Iván "Momo", quien interpreta al personaje "Burrita Burrona", anunció durante la presentación "La Verdá de la Navidá", en CDMX, que desde niño siempre la ha gustado hacer reír a los demás y su sueño de ser un gran artista lo hizo realidad, sin embargo, es momento de un tener nuevo camino.

"Juntaba cajas de cartón para convertirlas en personajes, con ellas jugaba a ser un artistas y miren lo logré... Han pasado cuatro años desde que inició este proyecto en donde hemos vivido muchas cosas...Gracias por cada video visto, por sus comentarios positivos, por creer, por todos los nuevos amigos".

"Este imposible" se logró: Burrita Burrona

La Burrita Burrona mencionó que "este imposible" se logró gracias a todo el apoyo por parte de sus seguidores aún en los peores momentos. Su deseo nació del sueño de poder darle una mejor calidad de vida a sus padres y ahora, después de años de entrega es el momento de concluir este proyecto.

"Me despido de este personaje que me ha dado todo, es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia en la cual espero y deseo de todo corazón me acompañen".

¿Cómo reaccionaron los fans tras el retiro de Burrita Burrona?

El público saltó y gritó "No" de manera rotunda, después de que "Momo" diera el anuncio de su despedida, pero pese a que los asistentes trataron de persuadirlo, el artista continúo leyendo su comunicado en el escenario.

