¡No todo es Mi Pobre Angelito! 9 películas para ver en Navidad que son increíbles

Cuando se acercan las fiestas, las mismas películas suelen repetirse en la televisión y en el streaming. 'Mi Pobre Angelito' es un clásico indiscutido, pero la Navidad ofrece mucho más. Desde historias emotivas hasta aventuras, comedias y fantasía, hay opciones para todos los gustos y edades.

En adn Noticias te presentamos algunos títulos que, pese a su diversidad de estilos, comparten un ambiente cálido, mensajes de unidad y la magia de las luces navideñas.

¿Cuáles son las mejores películas navideñas?

1. El Expreso Polar (2004)

Una historia mágica sobre creer, crecer y mantener viva la ilusión. Visualmente impactante y perfecta para grandes y chicos.

2. Klaus (2019)

Esta animación sorprendió al público con una versión original del origen de Santa Claus. Emotiva, divertida y con un mensaje poderoso sobre la bondad.

3. El Regalo Prometido (1996)

Comedia clásica protagonizada por Arnold Schwarzenegger que mezcla risas, consumismo y el verdadero significado de cumplir una promesa.

4. Mujercitas (2019)

Aunque no es estrictamente navideña, su ambientación invernal y sus valores familiares la convierten en una gran opción para estas fechas.

5. Los Fantasmas de Scrooge (2009)

Una adaptación moderna del clásico de Charles Dickens que recuerda la importancia de la generosidad y la empatía.

6. Love Actually (2003)

Un mosaico de historias cruzadas sobre el amor en distintas formas, con la Navidad como telón de fondo. Ideal para quienes disfrutan del romance y el humor.

7. Gremlins (1984)

Para quienes buscan algo distinto: una mezcla de comedia y terror que demuestra que la Navidad también puede tener un lado caótico.

8. El Grinch (2000)

Jim Carrey brilla en esta versión del personaje que odia la Navidad, pero que termina aprendiendo su verdadero significado.

9. Noche de Paz (2022)

Una propuesta más intensa y diferente que combina acción y espíritu navideño, demostrando que las fiestas también pueden tener adrenalina.

Ya sea para una maratón familiar o una cita tranquila, hay opción para cada gusto y momento.

