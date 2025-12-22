Santa Claus llegó a la ciudad... Historia y significado de Santa en la Navidad

La Navidad es una de las temporadas más esperadas por chicos y grandes pues las fiestas decembrinas son para convivir en familia, para disfrutar de mucha comida y recibir regalos, y aquí te contamos el origen e historia de Santa Claus .

Historia de Santa Claus

Santa Claus es uno de los protagonistas en esta temporada navideña y su origen se remonta al siglo II d.C cuando nace Nicolás de Bari en una familia adinerada de la ciudad turca de Patara. Sin embargo, sus padres mueren y decide repartir sus riquezas entre los más necesitados y años más tarde se convierte en el obispo de Mira.

San Nicolás de Bari murió el 6 de diciembre de 345 y al ser una fecha cercana a la Navidad se convirtió en el personaje de la época. En 1087 sus restos fueron trasladados a Italia. Para el siglo XII creció la tradición de Papá Noel por Europa y después a Estados Unidos y poco a poco la fueron adoptando varios países.

¿De dónde viene la tradición de Santa Claus?

La leyenda de Santa Claus se origina por la tradición católica llevada a Estados Unidos por parte de migrantes holandeses, después llegó a Francia e Inglaterra donde se fusionó con Bonhomme Noel, parecido a Papá Noel pero que viste de blanco y dorado.

Posteriormente Santa Claus comenzó a vestir de verde para simbolizar la naturaleza en invierno como el acebo y el muérdago. En las primeras representaciones, Santa Claus era delgado y vestía con un traje verde o marrón, sombrero y botas. Posteriormente el ilustrador Haddon Sundblomm lo rediseñó para la campaña de Coca Cola en 1931 y ahí fue donde se popularizó la imagen del santa que conocemos ahora.

