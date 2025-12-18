Navidad 2025: Concierto de Carolina Ross y otras actividades confirmadas en las alcaldías de la CDMX
Empezó la temporada navideña y las alcaldías tienen preparados los mejores eventos gratuitos para las familias capitalinas.
La Navidad 2025 ya llegó y las alcaldías de la CDMX lo saben; por eso, tienen preparadas divertidas actividades totalmente gratuitas, para que los capitalinos disfruten de la magia de la temporada navideña en familia. Te contamos todos los detalles de los eventos como el concierto de Carolina Ross, exparticipante de La Granja VIP .
¿Qué actividades habrá en las alcaldías de la CDMX durante la Navidad 2025?
Para que puedas disfrutar al máximo de la temporada decembrina sin salir de la CDMX, aquí te compartimos detalles de las actividades confirmadas por algunas de las alcaldías de la capital mexicana.
Benito Juárez
La magia de la Navidad llegó a la alcaldía Benito Juárez con un árbol monumental y una villa navideña que cuenta con escenografías temáticas de Santa Claus y los Reyes Magos.
Iztapalapa
La alcaldía Iztapalapa consiente a sus habitantes con el evento Vive la Navidad en Iztapalapa 2025: Una estrella de esperanza”, que se llevará a cabo en la Macroplaza de la alcaldía. ¡Habrá pista de hielo y fábrica de galletas!
Tlalpan
La alcaldía Tlalpan se pone guapa con las posadas. Estas tradicionales fiestas decembrinas se llevarán a cabo del 17 al 21 de diciembre en distintas colonias y pueblos de la demarcación.
Xochimilco
Una de las alcaldías más festivas en la temporada decembrina es Xochimilco que tiene preparada La Fiesta Navideña 2025. Habrá conciertos gratis, teatro, cine, pastorela y muchas actividades más. ¡No faltes! Se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de San Mateo Xalpa del 5 al 20 de diciembre.
Cuauhtémoc
En la alcaldía Cuauhtémoc, se llevará a cabo la Verbena en el Zócalo , donde se presentarán artistas de la talla de Carolina Ross, la exparticipante de La Granja VIP. A continuación te enlistamos los conciertos que podrás disfrutar totalmente gratis en el corazón de la capital mexicana, del 20 de diciembre y hasta el 4 de enero del 2026.
Conciertos gratis en Luces de Invierno del festival navideño del Zócalo de la CDMX
20 de diciembre
14:00 horas - Coro navideño a cargo de las UTOPÍAS
16:55 horas - Coro Sinfónico Ollin Yoliztli
19:15 horas - La Señora Tomasa (artista de España)
20:55 horas - Sonido Sensación Candela
21 de diciembre
18:15 horas - Los K’comixtles
19:30 horas - Cecilia Toussaint
21:05 horas - Sonido La Diosa del Rock
22 de diciembre
18:15 horas - Carolina Ross
19:30 horas - Los Cardenales de Nuevo León
21:05 horas - Sonido Barrio Norte
23 de diciembre
17:05 horas - Paz Quintana (artista de Chile)
18:15 horas - La Coreañera
19:30 horas - Los Askis
21:05 horas - Mosaico Sonidero
24 de diciembre
13:50 horas - Val Hozu
17:05 horas - Musas. Ensamble de Arpas
25 de diciembre
18:05 horas - Orquesta de Pepe Arévalo
19:15 horas - Danzonera Isora Club
20:30 horas - Danzonera Urban
26 de diciembre
17:00 horas - Jazz & Flow Orquesta Nacional de Jazz
19:00 horas - Baby Volcano (artista de Guatemala)
21:05 horas - Dj Lashenka
27 de diciembre
17:00 horas - Gala México Canta
20:20 horas - Dj Cybernico
28 de diciembre
17:00 horas- Sónex
18:15 horas - Chimo Psicodélico (artista de Colombia)
19:30 horas - Cimarrón (artista de Colombia)
21:05 horas - Dj Sé
29 de diciembre
17:00 horas - Mexamorphosis (artistas de EUA-MEX)
18:15 horas - Renee
19:30 horas - The Altons (artista de EUA)
21:05 horas - Sonido Rumba Tropical
30 de diciembre
19:05 horas - Los Korukos
20:10 horas - Out of Control Army
21:15 horas - Las Víctimas del Dr. Cerebro
2 de enero
16:00 horas - Los detectives
17:00 horas - Neptuna
18:10 horas - La Barranca
21:10 horas - Los Amantes de Lola
3 de enero
17:05 horas - Fania Delena y la Rebelión Cumbiera
18:05 horas - La Orquesta de Pérez Prado
19:20 horas -Jorge Carmona. La Voz del Barrio
20:40 horas - Orquesta Canela (artista de Colombia)
21:55 horas - Dj Santiago Show
4 de enero
18:05 horas - Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buenavista Social Club (artista de Cuba)
19:15 horas - Valeria Jasso
20:15 horas - Ana Tijoux (artista de Chile)
21:45 horas - Dj Ari Vargas
Ahora que ya lo sabes, no te pierdas los conciertos gratis , pastorelas y verbenas navideñas en tu alcaldía de la CDMX.
