Navidad 2025: Concierto de Carolina Ross y otras actividades confirmadas en las alcaldías de la CDMX

La Navidad 2025 ya llegó y las alcaldías de la CDMX lo saben; por eso, tienen preparadas divertidas actividades totalmente gratuitas, para que los capitalinos disfruten de la magia de la temporada navideña en familia. Te contamos todos los detalles de los eventos como el concierto de Carolina Ross, exparticipante de La Granja VIP .

¿Qué actividades habrá en las alcaldías de la CDMX durante la Navidad 2025?

Para que puedas disfrutar al máximo de la temporada decembrina sin salir de la CDMX, aquí te compartimos detalles de las actividades confirmadas por algunas de las alcaldías de la capital mexicana.

Benito Juárez

La magia de la Navidad llegó a la alcaldía Benito Juárez con un árbol monumental y una villa navideña que cuenta con escenografías temáticas de Santa Claus y los Reyes Magos.

Iztapalapa

La alcaldía Iztapalapa consiente a sus habitantes con el evento Vive la Navidad en Iztapalapa 2025: Una estrella de esperanza”, que se llevará a cabo en la Macroplaza de la alcaldía. ¡Habrá pista de hielo y fábrica de galletas!

Tlalpan

La alcaldía Tlalpan se pone guapa con las posadas. Estas tradicionales fiestas decembrinas se llevarán a cabo del 17 al 21 de diciembre en distintas colonias y pueblos de la demarcación.

Xochimilco

Una de las alcaldías más festivas en la temporada decembrina es Xochimilco que tiene preparada La Fiesta Navideña 2025. Habrá conciertos gratis, teatro, cine, pastorela y muchas actividades más. ¡No faltes! Se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de San Mateo Xalpa del 5 al 20 de diciembre.

Cuauhtémoc

En la alcaldía Cuauhtémoc, se llevará a cabo la Verbena en el Zócalo , donde se presentarán artistas de la talla de Carolina Ross, la exparticipante de La Granja VIP. A continuación te enlistamos los conciertos que podrás disfrutar totalmente gratis en el corazón de la capital mexicana, del 20 de diciembre y hasta el 4 de enero del 2026.

Conciertos gratis en Luces de Invierno del festival navideño del Zócalo de la CDMX

20 de diciembre

14:00 horas - Coro navideño a cargo de las UTOPÍAS

16:55 horas - Coro Sinfónico Ollin Yoliztli

19:15 horas - La Señora Tomasa (artista de España)

20:55 horas - Sonido Sensación Candela

21 de diciembre

18:15 horas - Los K’comixtles

19:30 horas - Cecilia Toussaint

21:05 horas - Sonido La Diosa del Rock

22 de diciembre

18:15 horas - Carolina Ross

19:30 horas - Los Cardenales de Nuevo León

21:05 horas - Sonido Barrio Norte

23 de diciembre

17:05 horas - Paz Quintana (artista de Chile)

18:15 horas - La Coreañera

19:30 horas - Los Askis

21:05 horas - Mosaico Sonidero

24 de diciembre

13:50 horas - Val Hozu

17:05 horas - Musas. Ensamble de Arpas

25 de diciembre

18:05 horas - Orquesta de Pepe Arévalo

19:15 horas - Danzonera Isora Club

20:30 horas - Danzonera Urban

26 de diciembre

17:00 horas - Jazz & Flow Orquesta Nacional de Jazz

19:00 horas - Baby Volcano (artista de Guatemala)

21:05 horas - Dj Lashenka

27 de diciembre

17:00 horas - Gala México Canta

20:20 horas - Dj Cybernico

28 de diciembre

17:00 horas- Sónex

18:15 horas - Chimo Psicodélico (artista de Colombia)

19:30 horas - Cimarrón (artista de Colombia)

21:05 horas - Dj Sé

29 de diciembre

17:00 horas - Mexamorphosis (artistas de EUA-MEX)

18:15 horas - Renee

19:30 horas - The Altons (artista de EUA)

21:05 horas - Sonido Rumba Tropical

30 de diciembre

19:05 horas - Los Korukos

20:10 horas - Out of Control Army

21:15 horas - Las Víctimas del Dr. Cerebro

2 de enero

16:00 horas - Los detectives

17:00 horas - Neptuna

18:10 horas - La Barranca

21:10 horas - Los Amantes de Lola

3 de enero

17:05 horas - Fania Delena y la Rebelión Cumbiera

18:05 horas - La Orquesta de Pérez Prado

19:20 horas -Jorge Carmona. La Voz del Barrio

20:40 horas - Orquesta Canela (artista de Colombia)

21:55 horas - Dj Santiago Show

4 de enero

18:05 horas - Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buenavista Social Club (artista de Cuba)

19:15 horas - Valeria Jasso

20:15 horas - Ana Tijoux (artista de Chile)

21:45 horas - Dj Ari Vargas

Ahora que ya lo sabes, no te pierdas los conciertos gratis , pastorelas y verbenas navideñas en tu alcaldía de la CDMX.

