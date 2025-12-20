Muere la influencer Mayits en accidente de moto en Medellín

La influencer Mayits, nombre artístico de María José Calderón Hernández, falleció a los 23 años en un accidente de tránsito ocurrido el 18 de diciembre de 2025 en Medellín, Colombia. El hecho se registró en la Avenida Regional, una de las vías más transitadas de la ciudad, en medio de tráfico intenso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

De acuerdo con los primeros reportes, la creadora de contenido circulaba en motocicleta cuando un camión frenó de forma repentina. El impacto fue directo y, pese al uso de casco, murió en el lugar. Autoridades locales investigan las circunstancias exactas.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El choque sucedió cerca del sector Industriales, minutos antes del mediodía. Testigos señalaron una maniobra abrupta del vehículo de carga.

El caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos diarios para motociclistas en corredores urbanos congestionados.

¿Quién era la influencer Mayits?

María José Calderón era streamer, bailarina y creadora digital con más de 30 mil de seguidores en Instagram, TikTok y Twitch. Además, practicaba boxeo amateur y técnicas aéreas en la academia Fénix, donde la recordaban por su energía y entrega total.

Su estilo cercano la convirtió en una figura querida dentro de la comunidad joven colombiana.

Su vínculo con el streaming colombiano

Colaboró desde los inicios con el streamer Westcol, quien confirmó la noticia en vivo.

Su participación fue clave en el crecimiento temprano del ecosistema digital paisa.

Reacciones y llamado a la prevención

Artistas, amigos y seguidores expresaron condolencias. Academias y colegas destacaron su energía y disciplina. La cantante de reguetón Nath dedicó un mensaje emotivo, destacando el talento, humildad y gran corazón de Mayits. La academia Fénix publicó un homenaje: "Sentía la vida con todo el cuerpo y vivía con entrega profunda".

Fieras interiores: ciencia, mente y las criaturas que nos habitan

En redes, seguidores dejaron miles de condolencias: "Siempre vas a estar en mi alma y memoria", "Mucha fortaleza para su familia". La comunidad digital colombiana está de luto por esta pérdida inesperada.

Autoridades reiteraron la importancia de mantener distancia y anticipar frenadas para evitar tragedias similares.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.