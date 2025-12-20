En VIDEO, la fractura de mandíbula y el KO que sufrió Jake Paul en su pelea ante Anthony Joshua

Durante la noche del pasado viernes 19 de diciembre se llevó a cabo la pelea Jake Paul vs Anthony Joshua en Miami, combate que fue pactado para ocho asaltos y el cual terminó de manera estrepitosa y hasta con fractura de mandíbula para el famoso creador de contenido de los Estados Unidos (EUA).

El excampeón unificado de la OMB, FIB y la AMB en la categoría de peso pesado logró mandar directo a la lona al youtube con un imponente derechazo directo a la zona del rostro, lo cual le valió para ganar la pelea ante miles de aficionados en Miami, Florida.

JAJAJAJAJAJA qué disfrute ver como cayó este payaso de Jake Paul.



Al fin Anthony Joshua lo pone en su lugar y le muestra que el box es un deporte profesional y de alto rendimiento, no un simple juego y menos un show.pic.twitter.com/x3UPwEQXrt — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 20, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue la fractura de Jake Paul ante Anthony Joshua?

A pesar de que Jake Paul intentó con todos sus medios hacerle frente a la figura e imponente fuera de Anthony Joshua, el youtuber no logró hacerle daño al excampeón unificado del peso pesado.

Pese a ello, fue hasta minuto con 31 segundos del sexto asalto de la pelea de exhibición, que Joshua logró mandar a la lona el joven estadounidense con un imponente derechazo volado, el cual pegó directamente en uno de los costados de la youtuber provocando una doble fractura.

Jake Paul vuelve a retar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez

A pesar de lo dolorosa que fue la imagen de Jake Paul cayendo por KO ante una figura del boxea internacional, el creador de contenido no desaprovechó la oportunidad para volver a lanzar un reto abierto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el cual en diferentes ocasiones se ha negado a subir al ring con él.

Y es que es importante mencionar que este creador de contenido de a poco se ha ido metiendo en el boxeo profesional, esto gracias a peleas de exhibición como la que tuvo ante Mike Tyson y Julio César Chávez Jr.

Números de Jake Paul como boxeador

Al momento y después de la derrota ante Anthony Joshua, Jake Paul suma una racha de 12 victorias como boxeador, además de que destaca por haber ganado siete de ellas por la vía del nocaut.

Operan a Santiago Giménez del tobillo derecho

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.