Inicia el 2026 con el pie derecho; rituales de fin de año para alejar las malas vibras y atraer abundancia

Cada vez estamos más cerca de poder celebrar las fiestas decembrinas de Navidad y fin de año en nuestro país, por lo cual a través de las diferentes plataformas de las redes sociales se han comenzado a hacer tendencia los rituales y ceremonias que prometen ser los “más efectivos” para alejar las envidias y atraer abundancia.

Y es que más allá de los típicos rituales del calzón rojo y el amarillo, existen creencias que no necesitan inversión alguna de especias, además de aquellas que con sahumerios prometen atraer la abundancia y demás.

¿Cuáles son los rituales de fin de año más efectivos?

El primer ritual que se destaca entre las tendencias actuales está el de la limpieza profunda del hogar, pues se mencionó que en este año 2025 las personas que sufrieron de incertidumbre, envidias, robos y cosas negativas, pueden alejar las “malas vibras”.

Por otro lado, también se destacaron los rituales de fin de año relacionados con baños de purificación, quema de deseos negativos, así como el de las lentejas, velas de colores y más.

¿Cómo funcionan los rituales para fin de año en México?

Estos rituales funcionan de la siguiente manera:

Limpieza profunda del hogar: Barrer de adentro hacia afuera con puertas y ventanas abiertas para sacar las malas vibras y energías de la casa

Baño de purificación: baño con agua infusionada con hierbas como ruda, romero o sal marina

Quema de deseos negativos: escribe en una hoja de papel todo lo que quieres que se aleje de tu vida y quémalo minutos antes de la media noche en un recipiente seguro

Ritual de lentejas: para atraer la abundancia en salud, dinero y demás, se recomienda comer una cucharada de lentejas cocidas o bien, guardar un puñado de las mismas en tu cartera segundos antes del inicio del nuevo año

Rituales con velas de colores: enciende una vela dorada para atraer dinero, una verde para la salud y una roja para el amor

¿Dónde comprar los artículos para rituales de fin de año?

Es importante mencionar que las hierbas y las velas para estos rituales de fin de año, se pueden conseguir en mercados populares de la Ciudad de México (CDMX) como el Sonora y Jamaica.

Además, también se pueden conseguir en el Centro Histórico de la capital del país, así como en tiendas y comercios especializados dedicados a la venta de estos productos.

Opciones para la cena de Navidad este 2025

