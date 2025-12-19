Historia de El Grinch y origen de este emblemático personaje de la Navidad

El Grinch, el icónico personaje navideño que odia las fiestas, surgió como una sátira al consumismo moderno de la Navidad. Creado por el escritor estadounidense Theodor Seuss Geisel, conocido como Dr. Seuss, debutó en 1957 en el libro infantil ¡Cómo el Grinch robó la Navidad!.

Con su característico color verde, su gesto hosco y su rechazo a las celebraciones, este antihéroe se ha convertido en un símbolo. En adn Noticias te explicamos su historia.

Origen del personaje

Dr. Seuss se inspiró en su propio reflejo en el espejo la mañana del 26 de diciembre, tras sentir desilusión con la Navidad. "Me estaba cepillando los dientes cuando vi en el espejo un rostro muy parecido al del Grinch", confesó en una entrevista con la revista Redbook.

La historia narra cómo El Grinch , un ser solitario que vive en lo alto de una montaña, planea arruinar la Navidad de los habitantes de Villa Quién al robar regalos, adornos y comida, convencido de que así podrá acabar con la festividad.

La historia clásica

En el cuento, El Grinch , con su perro Max, planea robar todos los regalos, árboles y comida de los quiens para arruinar la Navidad. Sorprendentemente, al ver que la celebración continúa por el espíritu de unión y no por los obsequios, su corazón "dos veces más pequeño" crece, y se convierte en partícipe de las fiestas.

Al ver que los habitantes celebran unidos a pesar de la pérdida, el personaje experimenta una transformación emocional que lo lleva a cambiar su actitud y a integrarse a la comunidad.

Con el paso de los años, El Grinch trascendió la literatura. En 1966 se estrenó una adaptación animada para televisión que consolidó su popularidad, seguida por versiones cinematográficas, entre ellas la película de acción real protagonizada por Jim Carrey en el año 2000 y una versión animada más reciente.

