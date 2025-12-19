WhatsApp dejará de funcionar en celulares viejos de iPhone y Android a partir de 2026

WhatsApp dejará de ser compatible con varios celulares antiguos a partir del 1º de enero de 2026. La decisión fue confirmada por Meta, empresa propietaria de la aplicación de mensajería, y dejará sin soporte a numerosos modelos de iPhone y teléfonos Android para garantizar un mejor rendimiento, mayor seguridad y acceso a nuevas funciones, ya que los sistemas operativos más viejos no pueden cumplir con estas exigencias modernas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El cambio aplicará en todo el mundo generando que los dispositivos antiguos ya no reciban actualizaciones de la app, lo que primero limitará el acceso a características recientes y, con el tiempo, podría impedir el uso completo del servicio. La compañía recomienda actuar con anticipación para evitar inconvenientes.

¿Qué sistemas operativos quedarán rezagados?

WhatsApp exigirá versiones mínimas más recientes del sistema operativo:



iPhone: iOS 15.1 o superior

iOS 15.1 o superior Android: Android 5.0 o superior

Los equipos que no puedan actualizarse quedarán fuera de compatibilidad.

Lista de iPhone afectados

Estos modelos ya no pueden instalar iOS 15.1:



iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Modelos anteriores

Cabe destacar que el iPhone 6s, 6s Plus y SE (1ª generación) seguirán siendo compatibles por ahora.

Lista de celulares Android afectados

Teléfonos con Android 4.4 o versiones anteriores, entre ellos:



Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Ace 4

Samsung Galaxy Note 3

Motorola Moto G (primera generación)

Motorola Moto X (primera generación)

LG Optimus L3 II

Sony Xperia M

Sony Xperia Z

Huawei Ascend Mate

HTC Desire 500

HTC One X

Además de otros modelos antiguos de marcas como Lenovo, ZTE o similares lanzados antes de 2014

¿Cómo saber si tu celular está afectado?

Es muy sencillo verificar:



En iPhone: Ve a Ajustes > General > Información. Busca la "Versión de software" para ver tu iOS actual

Ve a Ajustes > General > Información. Busca la para ver tu iOS actual En Android: Ve a Ajustes > Acerca del teléfono > Versión de Android

Si tu versión es inferior a los requisitos mencionados, tu dispositivo quedará rezagado.

¿Qué hacer si tu celular deja de ser compatible?

Meta recomienda actuar con anticipación:



Hacer copia de seguridad en Google Drive o iCloud

Verificar si el sistema puede actualizarse

Cambiar a un celular compatible

Avisar a contactos y grupos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.