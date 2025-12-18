Walmart remata con más del 30% de descuento el iPhone 16 de 128GB; disponible en color negro y teal

Walmart está revolucionando el mercado de smartphones con una oferta imperdible: el Apple iPhone 16 de 128GB en colores Teal y Negro con un súper precio que no te puedes perder.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio del iPhone 16 de 128GB

Actualmente, el dispositivo se encuentra en remate por $13,944.00 pesos, cuando su precio regular era de $20,000.00 pesos, lo que representa un ahorro de $6,056.00 pesos.

Esta promoción convierte al iPhone 16 en una de las opciones más competitivas del mercado para quienes buscan tecnología de última generación a un precio reducido.

Cuenta con garantía de 12 meses a través de YOUTEL, brindando mayor confianza a los compradores.

Este remate es ideal para regalar en estas fiestas o para actualizar tu dispositivo con las últimas innovaciones de Apple, como su potente cámara y rendimiento superior.



Promoción a meses sin intereses del iPhone 16 de 128GB

Si no tienes el dinero para pagar de contado, Walmart cuenta con meses sin intereses, el iPhone 16 de 128GB se puede pagar hasta en 6 mensualidades de $2324.00.

Características del iPhone 16 de 128GB

Capacidad 128 GB



Pantalla Pantalla OLED de 6.1 pulgadas (diagonal) sin marco

Chip A18

Cámara 48 MP

Cámara 48 MP

Face ID

Sistema operativo iOS 18

"El iPhone 16 está diseñado para disfrutar Apple Intelligence, el sistema de inteligencia personal que te ayuda a escribir, expresarte y hacer de todo con mucha facilidad,Con el Control de la Cámara no habrá momento que se te escape. Esta funcionalidad te permite acceder fácilmente a las herramientas de la cámara para tomar fotos y grabar videos impresionantes en tiempo récord, El sistema de cámaras del iPhone 16 es sumamente versátil y hace capturas sorprendentes sin importar la distancia. La cámara Fusion de 48 MP 2 en 1 permite tomar fotos increíbles de alta resolución o hacer zoom con el teleobjetivo de calidad óptica de 2x, El diseño del iPhone 16 le da lugar a una batería más grande que se complementa a la perfección con el chip A18", se indica.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.