Expertos revelan los trastornos emocionales de los adolescentes que se la pasan “pegados” al celular

En los últimos años, el uso del teléfono celular ha incrementado, especialmente en los adolescentes y algunos especialistas han externado su preocupación debido a que puede provocar trastornos, en adn Noticias te contamos de qué se trata.

¿Por qué los adolescentes pasan tanto tiempo en el celular?

Los dispositivos electrónicos se han convertido en el medio favorito de los adolescentes para socializar. Tienen el constante deseo de pertenecer, de contar con la aprobación y reconocimiento de otros jóvenes.

El reconocimiento se da a través de los likes y les cuesta limitar sus tiempos con el teléfono debido a que les da miedo perderse de "algo”, ( FOMO ) que en inglés significa Fear of missing out.

Trastornos que provoca el uso excesivo del celular

Es un hecho que en la actualidad el teléfono celular se ha convertido en una herramienta que nos facilita la forma en la que nos comunicamos; sin embargo, el uso constante de estos dispositivos podría provocar daños a la salud , especialmente de los adolescentes.

De acuerdo con un estudio, el uso excesivo del celular puede alterar la función cerebral de las siguientes formas:

La capacidad de concentración y atención sostenida: la constante interrupción de notificaciones genera una “carga cognitiva” adicional.

Alteración de la memoria: toda la información a la que constantemente se accede puede sobrecargar la capacidad del cerebro para almacenar y recordar información importante. Además, el celular es utilizado como una memoria externa y confías en que si olvidas algo, en tu celular puedes encontrar la respuesta/

Problemas para dormir: la exposición a la luz azul emitida por los teléfonos interfiere com la producción de melatonina, la hormona que ayuda a regular el sueño.

Estrés y ansiedad: la exposición a las redes sociales, la presión por responder mensajes y más puede provocar que la persona se sienta ansiosa y estresada.

