Detienen a exconcursante de Shark Tank en el río Támesis; está acusada de asesinar a las hijas de su exnovio

La exparticipante de Shark Tank Colombia, Zulma Guzmán Castro, protagonizó una escena digna de una película de suspenso. La empresaria y fundadora de Car-B inició una persecución policial y fue detenida en aguas heladas del río Támesis, tras arrojarse en un intento desesperado de escapar de las autoridades.

Zulma Guzmán tenía una ficha roja de la Interpol y se le buscaba por el asesinato de dos niñas, hijas de su exnovio, quienes habían fallecido tras comer frambuesas envenenadas. Te contamos los detalles de esta escalofriante historia.

Así fue la captura de Zulma Guzmán, concursante de Shark Tank Colombia

La empresaria colombiana de aproximadamente 50 años fue detenida en Londres, tras varios meses de búsqueda por parte de las autoridades de la Interpol , que la vinculan directamente con un crimen atroz ocurrido el 4 de abril de 2025. Dos niñas habrían sido asesinadas con frambuesas envenenadas.

En un intento por escapar de las autoridades británicas, Zulma Guzmán no dudó en arrojarse a las aguas heladas del río Támesis. Fue entonces que la Policía Metropolitana de Londres rescató a la mujer con signos de hipotermia, por lo que fue trasladada de inmediato a l hospital, donde la policía la identificó y arrestó.

Acusan a Zulma Guzman de asesinar a dos niñas con frambuesas envenenadas

Los hechos por los que se acusa a Zulma Guzmán ocurrieron entre el 4 y 9 de abril de 2025. La Fiscalía colombiana señala que la empresaria coordinó el envío de frambuesas contaminadas con talio al domicilio de su exnovio, el empresario Juan de Bedout, en el norte de Bogotá. Esto provocó que tres menores y un adulto terminaran intoxicados.

Según la Fiscalía colombiana, se trató de un acto premeditado que provocó la muerte de dos niñas; mientras que, la tercera quedó con graves secuelas. El adulto continúa hospitalizado, pero en recuperación.

¿Quién es Zulma Guzmán?

Zulma Guzmán Castro es una empresaria colombiana que recientemente ha ganado notoriedad internacional tras ser capturada en Londres, el 17 de diciembre de 2025. Es la principal sospechosa del presunto asesinato por envenenamiento con talio de dos niñas de 15 años en Bogotá, ocurrido en abril de 2024.

En su participación en Shark Tank, la empresaria presentó su compañía Car-B, una plataforma de carsharing (alquiler de vehículos eléctricos y a gasolina por medio de una aplicación) fundada en 2016.

