¡El empleado del mes! Ing. Miauricio, el gato gerente de Apoyo Emocional que conquistó la oficina y las redes

Un gato viral nos acaba de robar el corazón en redes sociales, se trata del guapísimo Ing. Miauricio que fue ascendido en una empresa a Gerente de Apoyo Emocional. El michi cuenta incluso con su gafete y aparece en la plantilla de personal autorizado. Te contamos los detalles de esta divertida historia viral.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Nombran Gerente de Apoyo Emocional al gato Miauricio

Se dice que los gatos brindan apoyo emocional a sus dueños, pero una empresa llevó este habilidad a otro nivel, pues contrató a un tierno gatito para que trabaje como Gerente de Apoyo Emocional para todo el personal.

La historia que se compartió en redes sociales, terminó por conquistar a los internautas que aplaudieron que el gato de pelaje naranja conocido como, Ing, Miauricio, haya incluso firmado un contrato y cuente con Infonavit felino, IMSS 100% felino y un indispensable Fondo de ahorro en croquetas.

En las imágenes que compartió en TikTok, el usuario @lu_iis7, se puede ver al Ing. Miauricio portando su uniforme de trabajo y su gafete con una foto en la que luce un saco que lo hace lucir muy profesional.

Las redes sociales reaccionan al Ing, Miauricio que se volvió viral

El gatito fue rescatado por los empleados de una compañía que no solo le brindaron un hogar y cariño, sino que también lo hicieron parte de la plantilla de trabajo, nombrándolo Gerente de Apoyo Emocional.

La gerencia en Apoyo Emocional no es un trabajo sencillo, de acuerdo con su contrato, el gatito tiene importantes responsabilidades como "supervisar accesos con mirada tierna", "revisar mochilas y cajas sin autorización previa", permanecer sentado en documentos importantes" y "emitir ronroneos profesionales", entre otras más.

Pero, por supuesto, el contrato menciona su sueldo, el gato Miauricio tiene derecho a una compensación en forma de cariño y mimos, mientras que cualquier aumento dependerá de "su desempeño en apapachos".

En redes sociales, la historia viral del gatito se convirtió en una tendencia y los clips del Ing. Miauricio se llenaron rápidamente de divertidos comentarios. "Miauricio se ve muy joven para ser gerente, de seguro es hijo del jefe", "graduado en la prestigiosa Universidad de Michigan".

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.