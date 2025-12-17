De Reino Aventura a una libertad a medias: La historia de Keiko, la orca protagonista de ‘Liberen a Willy’

¿Keiko te empapó en su espectáculo en Reino Aventura? El show de la orca era todo un suceso en el parque de diversiones de la CDMX, que después se convirtió en Six Flags. Los niños de los noventa soñábamos con ser los afortunados que se sentaran cerca del tanque donde vivía la ballena.

Desafortunadamente, fue hasta que se estrenó la cinta Liberen a Willy que caímos en cuenta de que Keiko no era libre ni feliz, lo que desató una urgencia por su liberación. Pero, ¿qué pasó con la orca tras el éxito de la película? Te contamos la conmovedora historia de la ballena que hizo felices a miles de niños mexicanos, mientras vivía prisionera.

¿Qué pasó con Keiko al final?

Keiko llegó a México en 1985, luego de haber sido separada de su familia en aguas de Islandia y entrenada en Canadá, cuando tenía solo dos años de edad. La orca se convirtió rápidamente en la estrella e imagen del parque de diversiones Reino Aventura , donde realizaba espectáculos que siempre estaban atiborrados.

La ballena asesina, como se le conoce a las orcas, atraía a chicos y grandes y su imagen se convirtió en un fenómeno de comercialización. Todos queríamos tener el reloj, la playera, la pluma, la taza con la imagen de Keiko. Pero, ¿la orca era realmente feliz en Reino Aventura?

Debido a su vida en cautiverio, Keiko desarrolló problemas de salud, principalmente en su piel; además, de que no contaba con capacidades para sobrevivir en libertad, pues no sabía cazar y dependía de los humanos para alimentarse. No sabía relacionarse con animales de su especie y buscaba el contacto humano.

Su fama alcanzó al mundo del cine, por lo que en 1993 se estrenó la película Liberen a Willy (Free Willy), que criticó el uso de mamíferos acuáticos en espectáculos de parques de diversiones. La cinta desató una campaña mundial para su liberación.

¿Cuánto tiempo vivió Keiko en libertad?

La campaña propició su regreso a Islandia. Tras más de dos décadas de vivir en cautiverio, la liberación de Keiko no iba a ser cosa sencilla. A su llegada a Islandia, la orca tuvo que vivir en un corral con acceso al océano; sin embargo, seguía buscando el contacto humano.

A comienzos del año 2000, durante una tormenta, Keiko se separó del equipo que la cuidaba y nadó sola mar adentro. La orca logró sobrevivir y viajó miles de kilómetros hasta Noruega, donde cazó por sí sola y vivió conviviendo con peces y con personas.

No obstante, Keiko solo logró disfrutar de su libertad durante 3 años, pues su salud se deterioró rápidamente y falleció el 12 de diciembre de 2003, por causa de una neumonía, cuando solo tenía 27 años. Los machos de esta especie en libertad viven en promedio hasta 35 años, pero pueden alcanzar hasta los 60.

Definitivamente, la historia de Keiko no tuvo el final feliz que nos pintaron en la ficción, pero ayudó a crear movimientos que luchan para evitar que historias como la de la famosa orca vuelvan a ocurrir.

