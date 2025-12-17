El universo de Pandora llega a los cines con palomera y vasos coleccionables de Avatar: Fuego y Cenizas

Este 17 de diciembre comenzaron los pre-estrenos de Avatar: Fuego y Ceniza , la tercera entrega de la saga de James Cameron y no podían faltar los coleccionables de esta película y en adn Noticias te mostramos cómo lucen, dónde puedes comprarlos y todos los detalles.

Coleccionables de Avatar: Fuego y Cenizas

Las dos cadenas de cine más grandes del país lanzarán una línea de coleccionables inspirados en Pandora. Según videos en redes sociales, Cinépolis tendrá un vaso coleccionable con luz LED basado en la semilla Atokrina del Árbol de las Almas. Mientras que la palomera será del Ickran azul. Por otro lado, Cinemex lanzará un vaso coleccionable con un diseño inspirado en el póster oficial de la película.

Precios y fechas de venta de los coleccionables de Avatar

Mediante redes sociales, Cinemex dio a conocer que el combo para compartir que incluye unas palomitas grandes clásicas y 2 vasos coleccionables de Avatar tiene un precio de 340 pesos y se podrá adquirir a partir de hoy.

¡Ven por tu vaso coleccionable de #Avatar: Fuego y Cenizas 🔥⁣ a partir del 17 de diciembre que es el preestreno en Cinemex! No te quedes sin el tuyo. pic.twitter.com/fMGRjauS8w — Cinemex (@Cinemex) December 16, 2025

Cinépolis no ha revelado los precios y la fecha de venta pero podría costar entre 350 y 500 pesos, así que si no quieres quedarte sin el tuyo, te recomendamos ir a tu cine favorito preguntar por la disponibilidad de los productos.

La familia de Jake y Neytiri están lidiando con la muerte de Neteyam y se encuentran con una nueva tribu Na'vi, el Pueblo de Ceniza, liderada por los Varang y mientras el conflicto en Pandora se vuelve cada vez más intenso, surge un nuevo enfoque moral.

Revelan tráiler de Avatar 3: Fuego y Ceniza que se estrena este mismo 2025

