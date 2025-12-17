Liverpool lanza oferta navideña imperdible; Samsung A35 de 128 GB más smartwatch de regalo en 11 mil pesos

Con la Navidad a exactamente siete días, Liverpool refuerza su catálogo de regalos tecnológicos con una promoción pensada para quienes buscan una opción funcional y con valor agregado.

Se trata del Samsung Galaxy A35 , que se vende por 11 mil siete pesos e incluye un smartwatch completamente de regalo, una combinación atractiva para quienes desean obsequiar más de un dispositivo sin aumentar el presupuesto.

Precio y facilidades de pago del Samsung A35

Liverpool ofrece distintas alternativas de pago para facilitar la compra en plena temporada decembrina:



Con tarjetas Liverpool el equipo puede adquirirse en hasta seis meses sin intereses , con mensualidades aproximadas de mil 834.50 pesos o bien en tres MSI.

, con mensualidades aproximadas de o bien en tres MSI. Para quienes pagan con otras tarjetas VISA o MasterCard, la promoción contempla hasta tres meses sin intereses, es decir, tres mil 669 pesos mensuales.

En todos los casos, las mensualidades se calculan sobre el precio final del producto.

Características del Samsung A35

Este modelo del Samsung Galaxy A35 se encuentra disponible en color azul claro, una tonalidad discreta y moderna.

En cuanto a capacidad, el dispositivo cuenta con 128 GB de almacenamiento interno, espacio suficiente para guardar aplicaciones, fotografías, videos y documentos, sin comprometer el rendimiento del equipo en el uso diario.

El smartphone integra una pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas, diseñada para ofrecer colores intensos y buen nivel de brillo, ideal para ver series, videos o utilizar redes sociales.

Se trata de un equipo pensado para el uso cotidiano, desde navegación en internet hasta consumo multimedia y comunicación constante.

El Galaxy A35 se posiciona dentro de la gama media de Samsung, un segmento que prioriza el equilibrio entre desempeño, diseño y precio, lo que lo convierte en una opción viable tanto para usuarios jóvenes como para adultos.

Smartwatch de regalo, ideal para Navidad

Uno de los principales atractivos de esta promoción es que el smartwatch viene incluido sin costo adicional. Este dispositivo permite recibir notificaciones, llevar un registro básico de actividad física y complementar el uso del teléfono, lo que suma valor al paquete sin incrementar el precio final.

¿Una opción de regalo de último momento?

A una semana de Navidad , promociones como esta resultan útiles para quienes aún buscan un regalo práctico, con precio claro, pago diferido y un obsequio adicional.

El combo del Samsung A35 con smartwatch de regalo se perfila como una alternativa completa para cerrar las compras decembrinas sin complicaciones.

