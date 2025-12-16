Ideal para las posadas; Liverpool rebaja $1,600 a la JBL que todos quieren y regala mochila

Con el inicio de las posadas este martes 16 de diciembre, la música se vuelve un elemento clave para ambientar reuniones familiares, convivios con amigos y celebraciones de fin de año.

Para quienes buscan una bocina potente y portátil, Liverpool lanzó una oferta especial en la bocina JBL Charge 6 , que bajó de precio en más de mil 500 pesos y además incluye una mochila de regalo.

Mil 600 pesos de descuento en Liverpool y mochila de regalo

La bocina portátil JBL Charge 6 tiene un descuento importante al pasar de cuatro mil 999 pesos a tres mil 399 pesos, una rebaja de mil 600 pesos justo en plena temporada navideña.

La promoción también incluye una mochila bluetooth de regalo, pensada para transportar la bocina de forma cómoda y segura a posadas, fiestas o reuniones fuera de casa.

Este precio aplica directamente en Liverpool y se puede aprovechar tanto para compras en línea como en tienda, sujeto a disponibilidad.

Opciones de pago a meses sin intereses

Además del descuento, con tarjetas Liverpool , la compra puede diferirse a tres meses sin intereses de mil 133 pesos al mes o hasta seis meses sin intereses con pagos de 566.50 pesos mensuales, manteniendo el total en tres mil 399 pesos.

Para quienes pagan con otras tarjetas VISA o MasterCard, Liverpool permite hasta tres meses sin intereses, una opción útil para quienes buscan distribuir el gasto sin afectar el presupuesto de diciembre.

Características de la bocina JBL Charge 6

Las posadas no están completas sin música: desde villancicos tradicionales hasta playlists para animar la noche.

La JBL Charge 6 está diseñada para ofrecer sonido potente y claro, lo que la convierte en una opción práctica para reuniones en casa, patios o espacios abiertos, donde se requiere mayor volumen sin perder calidad.

Su diseño portátil facilita moverla de un espacio a otro, algo común durante las celebraciones decembrinas, donde la fiesta suele extenderse a distintos puntos del hogar.

Sé la envidia en las posadas este diciembre con la mejor bocina del mercado

Aunque la promoción llega justo al inicio de las posadas , la bocina puede aprovecharse durante todo el año para viajes, reuniones o actividades al aire libre.

Sin embargo, el descuento actual y el accesorio incluido la vuelven una alternativa atractiva para quienes buscan un regalo funcional o un aliado para las fiestas de fin de año.

