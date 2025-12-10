Adobe integra Photoshop, Adobe Express y Acrobate a ChatGPT

Adobe anunció la incorporación de Photoshop, Adobe Express y Acrobat a ChatGPT, lo que permitirá a los usuarios realizar ediciones de imágenes, crear diseños y gestionar documentos PDF sin salir de la interfaz del chatbot. La compañía explicó que esta integración busca simplificar tareas comunes de creatividad y productividad, al permitir que las personas activen funciones con solo escribir lo que necesitan hacer.

Según la empresa, los más de 800 millones de usuarios activos semanales de ChatGPT podrán utilizar muchas de las funcionalidades más populares de estas aplicaciones directamente en el chat. Para acceder, será necesario contar con una cuenta de Adobe, aunque la compañía no ofreció detalles sobre las condiciones financieras del acuerdo con OpenAI.

La integración forma parte de la estrategia de Adobe para adaptar sus productos a los cambios que trae la inteligencia artificial. La empresa había adelantado pasos en esta dirección en octubre, cuando renovó sus herramientas de edición para permitir tareas mediante asistentes conversacionales.

Las aplicaciones podrán utilizarse sin costo dentro de ChatGPT en sus versiones de escritorio, web e iOS. Adobe Express ya se encuentra disponible en Android y se prevé que Photoshop y Acrobat se sumen próximamente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Funcionalidades disponibles y uso dentro de ChatGPT

Adobe explicó que los usuarios pueden ingresar solicitudes como ajustar fotografías, generar gráficos, animar diseños o resumir información de un PDF. Una vez escrita la instrucción, ChatGPT mostrará la herramienta correspondiente y guiará el proceso.

En Photoshop, será posible realizar ajustes como modificar brillo o contraste, editar zonas específicas de una imagen o aplicar efectos creativos. En Adobe Express, los usuarios tendrán acceso a plantillas profesionales para elaborar contenido visual, personalizar textos, sustituir imágenes o animar composiciones sin abandonar la conversación. Acrobat, por su parte, permitirá editar documentos PDF, reorganizar páginas, extraer tablas o texto, comprimir archivos, convertirlos a otros formatos y aplicar redacciones cuando sea necesario.

Esto no será todo

Adobe señaló que estas funciones se apoyan en el trabajo reciente de la compañía en experiencias conversacionales con inteligencia artificial y su desarrollo del Model Context Protocol (MCP). Asimismo, la empresa destacó lanzamientos previos como Acrobat Studio y los asistentes con IA presentados en Adobe MAX para Photoshop y Express.

La compañía afirmó que esta integración permitirá llegar a nuevos públicos y facilitar la transición hacia sus aplicaciones nativas para quienes requieran un mayor nivel de precisión en los proyectos. Con esta incorporación, Adobe busca ofrecer sus herramientas en los entornos donde los usuarios ya trabajan y ampliar el acceso a sus soluciones creativas y de productividad.