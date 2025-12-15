Reloj, música y control del hogar en un solo dispositivo; Amazon remata Alexa en menos de mil pesos

En plena temporada de ofertas por las fiestas navideñas, Amazon lanzó un descuento destacado en uno de sus dispositivos más populares: el Amazon Echo Spot (modelo más reciente) o mejor conocida como Alexa, que pasó de un precio original de mil 549 pesos a 999 pesos, lo que representa un ahorro del 36%.

La promoción incluye además seis meses sin intereses de 166.50 pesos, además de 90 días gratis de Amazon Music , lo que lo convierte en una opción atractiva para regalar o renovar gadgets en casa.

Características de Alexa, Amazon Echo

El Echo Spot está diseñado para espacios pequeños como mesitas de noche, cocinas y oficinas, gracias a su formato compacto y pantalla circular integrada.

Funciona como despertador inteligente, muestra la hora, el clima y notificaciones básicas, además de responder a comandos de voz mediante Alexa.

Su diseño discreto en color negro permite que se adapte a distintos estilos de decoración, mientras que su pantalla facilita consultar información de un vistazo sin depender únicamente del audio.

Así funciona Alexa, ideal para control y asistencia diaria

Uno de los principales atractivos del Echo Spot es la integración total con Alexa , el asistente virtual de Amazon. Con simples comandos de voz, los usuarios pueden:



Programar alarmas y recordatorios

Consultar el pronóstico del clima y noticias

Reproducir música, podcasts o audiolibros

Controlar dispositivos del hogar inteligente como focos, enchufes o cámaras compatibles

Estas funciones lo hacen especialmente útil para rutinas diarias, desde despertar con música hasta controlar luces sin levantarse de la cama.

Audio y entretenimiento para el día a día

A pesar de su tamaño, el Echo Spot ofrece un sonido claro y equilibrado suficiente para habitaciones pequeñas o espacios de trabajo.

Durante esta promoción, la compra incluye 90 días sin costo de Amazon Music, lo que permite acceder a millones de canciones durante la temporada navideña sin pago adicional.

Esta ventaja resulta ideal para quienes buscan un dispositivo que combine entretenimiento y practicidad, especialmente en reuniones familiares o momentos de descanso en vacaciones.

Una opción práctica para regalar en Navidad

Con más de 35 mil valoraciones y una calificación promedio de 4.6 estrellas, el Echo Spot se mantiene como uno de los más vendidos en dispositivos Amazon.

Su facilidad de uso, configuración rápida y funciones útiles lo convierten en un regalo funcional tanto para usuarios primerizos como para quienes ya cuentan con un ecosistema Alexa en casa.

