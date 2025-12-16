¡No se te olvide el ponche! Walmart rebaja los mejores ingredientes en el Martes de Frescura este 16 de diciembre

Con el arranque de las posadas, muchas familias mexicanas comienzan a planear reuniones, cenas y compras más abundantes, por eso, Walmart pone en marcha una nueva edición de su Martes de Frescura este 16 de diciembre, una de las campañas semanales más esperadas por sus precios bajos en frutas, verduras y productos clave para la despensa.

Se trata de una opción para quienes buscan ahorrar sin sacrificar calidad, justo en una de las semanas con mayor gasto del año por las celebraciones decembrinas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Frutas y verduras a precios bajos este 16 de diciembre

El Martes de Frescura destaca principalmente por los descuentos en productos frescos, muchos de ellos básicos para ponches, guisos y platillos típicos de las posadas.

Entre las ofertas disponibles se encuentran:



Piña miel : 16.90 pesos por kilo

: 16.90 pesos por kilo Naranja : 16.90 pesos por kilo

: 16.90 pesos por kilo Papa blanca : 19.90 pesos por kilo

: 19.90 pesos por kilo Limón sin semilla : 19.90 pesos por kilo

: 19.90 pesos por kilo Jitomate saladet : 24 pesos por kilo

: 24 pesos por kilo Toronja : 29.90 pesos por kilo

: 29.90 pesos por kilo Caña : 29.90 pesos por kilo

: 29.90 pesos por kilo Manzana gala : 34.90 pesos por kilo

: 34.90 pesos por kilo Guayaba : 39.90 pesos por kilo

: 39.90 pesos por kilo Tejocote: 39.90 pesos por kilo

Estos precios permiten preparar desde el tradicional ponche navideño hasta ensaladas y guarniciones sin desajustar el presupuesto familiar.

Carne, pollo y pescado: opciones para la cena

Además de frutas y verduras, Walmart informó que en algunas sucursales también se ofrecen precios especiales en proteínas, lo que amplía las alternativas para las comidas de temporada.

Los precios pueden variar según la tienda, pero el Martes de Frescura suele incluir cortes de carne, pollo y pescado con descuentos relevantes.

Ofertas en despensa para completar las posadas

A la par del Martes de Frescura, Walmart mantiene promociones en productos de despensa y refrigeración, algunas exclusivas de la tienda en línea.

Entre las más destacadas están:



Pavo natural Marketside congelado : 99 pesos por kilo

: 99 pesos por kilo Milanesa de pechuga de pollo : 174.00 pesos por kilo

: 174.00 pesos por kilo Camarón chico sin cabeza : 199 pesos por kilo

: 199 pesos por kilo Arrachera de res Marketside marinada 600 g : 204 pesos por kilo

: 204 pesos por kilo Aceite Nutrioli puro de soya 946 ml : 44 pesos por kilo

: 44 pesos por kilo Mayonesa McCormick con limón 870 g : 86 pesos por kilo

: 86 pesos por kilo Leche Santa Clara (entera o deslactosada, caja con 6): desde 169 pesos

Reloj, música y control del hogar en un solo dispositivo; Amazon remata Alexa en menos de mil pesos El popular Echo Spot baja 36% y se queda en menos de mil pesos; te decimos cómo conseguir el gadget, 6 meses sin intereses y Amazon Music gratis. 15 diciembre, 2025

¿Dónde y cuándo aprovechar las promociones?

Las ofertas del Martes de Frescura están disponibles desde las primeras horas del martes en tiendas físicas de todo el país y en el sitio oficial de Walmart, con opciones de entrega a domicilio o recolección en sucursal.

Una alternativa práctica para surtir la despensa justo a tiempo para las posadas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.